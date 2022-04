Paul Verhoeven chciałby powrotu scen seksu w filmach o Jamesie Bondzie

fot. MGM/Universal

Nie czas umierać było ostatnim filmem o Jamesie Bondzie z udziałem Daniela Craiga. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie nowym Agentem 007. Jednak jest osoba, którą ta kwestia obchodzi mniej niż to, czy do serii powrócą sceny seksu. To Paul Verhoeven, człowiek, który do popkultury wprowadził słynne sceny seksu w swoich filmach Nagi instynkt czy Showgirls. Reżyser w rozmowie z The Sunday Times skrytykował serię o Bondzie za brak seksu. Stwierdził, że w cyklu produkcji o brytyjskim szpiegu zawsze był seks, może nie był tak dosłownie pokazywany, jednak intymne sekwencje zawsze się w nim znajdowały. Warto zaznaczyć, że twórca jest fanem Casino Royale.

Zresztą Verhoeven stwierdził, że dzisiaj wiele projektów od hollywoodzkich wytwórni jest pozbawionych tego typu sekwencji.

fot. imdb.com

Verhoeven wyjawił, że gdyby to on miałby stanąć za kamerą kolejnego filmu o Bondzie, to wróciłby z serią do rzeczywistości, bez, jak to ujął, samochodów wzlatujących ku niebu.