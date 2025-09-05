Peacemaker to prequel do kontynuacji Supermana? Stephen King krytykuje filmy superbohaterskie

foto. materiały prasowe

James Gunn po premierze Supermana zapowiadał, że Peacemaker jest kolejnym ważnym rozdziałem dla DCU. Na tyle ważnym, że recenzenci na całym świecie nie otrzymali nawet do wglądu ostatnich trzech odcinków, które mogą zawierać duże spoilery. Twórca serialu zapowiedział 3. odcinek 2. sezonu, który nazwał "prequelem dla Man of Tomorrow". To z kolei tytuł kontynuacji Supermana, która została niedawno przez niego zapowiedziana.

Może to być oczywiście chwyt marketingowy i sposób na przekonanie więcej osób do obejrzenia serialu, ale wszystkie znaki wskazują, że Peacemaker faktycznie będzie ważnym projektem prowadzącym bezpośrednio do Man of Tomorrow. To rozwiązanie spotkało się w sieci z mieszanymi opiniami. Niektórzy dziwią się i oburzają, że kontynuacją dla rodzinnego Supermana jest brutalny i wulgarny Peacemaker, którego młodsi odbiorcy nie będą mogli obejrzeć. Czas pokaże, czy James Gunn wziął to pod uwagę.

W podobnym czasie Stephen King porozmawiał z The Times o filmie Wielki marsz, który podbił serca krytyków i jest uznawany za jedną z najlepszych adaptacji jego twórczości. Nawiązał przy tym do kina superbohaterskiego, o którym nie miał wiele dobrego do powiedzenia.

Jak spojrzysz na filmy superbohaterskie, to zobaczysz, że złoczyńcy niszczą całe miasta, ale nie ma ani trochę krwi. To coś złego. To prawie pornograficzne. W przypadku Wielkiego marszu powiedziałem, że jeśli nie będzie krwi, to mogą sobie odpuścić. Dzięki temu zrobili naprawdę brutalny film.

Zgadzacie się z jego zarzutem?

