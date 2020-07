Peaky Blinders: Mastermind – dlaczego zdecydowano się na grę logiczną? Twórcy wyjaśniają

Curve Digital

Peaky Blinders: Mastermind to przygodowa gra logiczna na podstawie popularnego serialu BBC. Nadchodząca produkcja będzie prequelem wydarzeń przedstawionych na ekranie, a twórcy zdecydowali się na dość niecodzienne podejście do materiału źródłowego. Teraz współzałożyciel odpowiedzialnego za grę studia postanowił opowiedzieć o tym w rozmowie z serwisem The Hollywood Reporter.

James Marsden z FuturLab tłumaczy, że ich celem było stworzenie czegoś unikatowego, wyróżniającego się na tle konkurencji. Dodaje jednak, że w pierwszej kolejności myśleli właśnie o dynamicznej grze akcji.

Byliśmy bardzo podekscytowani tą możliwością. Zastanawialiśmy się jednak, co miałoby sens w takiej grze. Patrząc na materiał źródłowy, można było spodziewać się gry akcji ze strzelaninami i eksplozjami w całym Londynie, ale nasz zespół chciał spróbować czegoś innego. Po trzykrotnym obejrzeniu całego serialu zatrzymaliśmy się na „the soldier’s minute” [chodzi o jedną ze scen z szóstego odcinka – przyp. red.] i wszystko wskoczyło na odpowiednie miejsce: Peaky Blinders: Mastermind będzie logiczną grą przygodową – mówi Marsden.

Na temat nadchodzącej gry wypowiedział się też Jamie Glazebrook, producent serialu.

To wszystko było muzyką dla naszych uszu. Chociaż bieganie, strzelanie itp. Brzmi jak dobra zabawa, to jednak podstawą serialu jest to, co postacie robią, myślą i czują. Istnieją inne sposoby na zrobienie gry związanej z Peaky Blinders, można było postawić na nieco prostsze podejście, ale fakt, że wykorzystują te taktyczne elementy był dla nas idealny – tłumaczy.

Peaky Blinders: Mastermind ma zadebiutować jeszcze tego lata na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.