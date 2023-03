Pedro Pascal jako detektyw w reklamie gry mobilnej. Aktor promuje Merge Mansion

fot. youtube.com

Pedro Pascal wcielił się w Joela w The Last of Us, serialu HBO na podstawie popularnego i świetnie ocenianego dzieła studia Naughty Dog, a teraz mamy okazję zobaczyć go w zupełnie innej roli, choć nadal związanej z grami. Aktor wystąpił w reklamie Merge Mansion, czyli mobilnej produkcji dostępnej za darmo (w modelu free to play z mikropłatnościami) na urządzeniach z systemami Android oraz iOS, w której gracze mogą zająć się renowacją starego domostwa i odkrywaniem jego sekretów.

Chociaż samo Merge Mansion jest stosunkowo prostą grą, to jej reklama robi wrażenie, jest bardzo klimatyczna i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dość powiedzieć, że od 10 marca materiał obejrzano już ponad 6 milionów razy. Pascal wciela się tu w detektywa Tima Rockforda, który stara się rozwiązać sprawę tajemniczej posiadłości. Zobaczcie sami.

Merge Mansion - reklama z Pedro Pascalem