Nowa adaptacja legend arturiańskich! Zwiastun Rise of the Merlin

Dramat fantasy, oparty na serii powieści Stephena R. Lawheada, ma mieć premierę 22 stycznia na DailyWire+, platformie SVOD konserwatywnego wydawnictwa. Serial, stworzony i wyprodukowany wykonawczo przez współzałożyciela Daily Wire, Jeremy’ego Boreinga, to reinterpretacja legend arturiańskich, osadzona w czasach panowania Rzymu na ziemiach, które z czasem staną się Brytanią, w IV–VI wieku.

W oświadczeniu twórca tak określił swoje dzieło:

The Pendragon Cycle to zwieńczenie dziesięcioletniej wizji tworzenia kultury, a nie jedynie jej krytykowania. Powieści Lawheada ukazują surowe, męskie chrześcijaństwo w świecie pełnym konfliktu i tajemnicy. Nie jest ono przesłodzone ani czyste. Krótko mówiąc — bardzo przypomina nasz świat. Jestem niezwykle szczęśliwy, mogąc podzielić się naszą adaptacją oraz pracą niezwykłej obsady i ekipy z publicznością Daily Wire.

Pendragon Cycle: Rise of the Merlin - zwiastun

The Daily Wire wyprodukowało dotąd kilka filmów fabularnych (zarówno scenariuszowych, jak i dokumentalnych) oraz parę seriali animowanych, jednak The Pendragon Cycle to największe przedsięwzięcie telewizyjne w historii firmy, założonej przez Boreinga i Bena Shapiro.

W rolę Merlina wciela się Tom Sharp. W obsadzie znaleźli się również: Rose Reid, James Arden, Finney Cassidy, Myles Clohessy, Brett Cooper, Alex Laurence Phillips, Daniel Fathers oraz Emree Franklin.

