Nowa adaptacja legend arturiańskich! Zwiastun Rise of the Merlin
Fani legend arturiańskich mogą się cieszyć, gdyż DailyWire zabrało się za adaptację serii książek skupionej wokół historii o królu Arturze. Na sam początek dostaniemy historię Merlina.
Dramat fantasy, oparty na serii powieści Stephena R. Lawheada, ma mieć premierę 22 stycznia na DailyWire+, platformie SVOD konserwatywnego wydawnictwa. Serial, stworzony i wyprodukowany wykonawczo przez współzałożyciela Daily Wire, Jeremy’ego Boreinga, to reinterpretacja legend arturiańskich, osadzona w czasach panowania Rzymu na ziemiach, które z czasem staną się Brytanią, w IV–VI wieku.
W oświadczeniu twórca tak określił swoje dzieło:
Pendragon Cycle: Rise of the Merlin - zwiastun
The Daily Wire wyprodukowało dotąd kilka filmów fabularnych (zarówno scenariuszowych, jak i dokumentalnych) oraz parę seriali animowanych, jednak The Pendragon Cycle to największe przedsięwzięcie telewizyjne w historii firmy, założonej przez Boreinga i Bena Shapiro.
W rolę Merlina wciela się Tom Sharp. W obsadzie znaleźli się również: Rose Reid, James Arden, Finney Cassidy, Myles Clohessy, Brett Cooper, Alex Laurence Phillips, Daniel Fathers oraz Emree Franklin.
Źródło: hollywoodreporter.com
