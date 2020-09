Pennyworth - producent wyjawia niespodziankę z 2. sezonu. Ma ona związek z Marthą Kane

Źródło: EPix

Podczas DC FanDome: Explore the Multiverse producent wykonawczy serialu Pennyworth zdradził niespodziankę, jakiej fani produkcji mogą spodziewa się w nadchodzącym 2. sezonie. Okazuje się, że Martha Kane, grana przez Emmę Paetz bohaterka, będzie w ciąży.

Gośćmi panelu DC FanDome dotyczącego Pennyworth byli członkowie obsady: Jack Bannon, Ben Aldridge, Emma Paetz, Paloma Faith, a także producenci wykonawczy show, Bruno Heller oraz Danny Cannon. Filmowcy podejmowali temat pierwszego sezonu serialu oraz zdradzili co nieco na temat nadchodzącej serii. To Bruno Heller postanowił zaskoczyć fanów produkcji i wyjawić informację o ciąży Marthy Kane. W drugim sezonie Pennyworth na fanów czeka jednak jeszcze inna niespodzianka. Lucius Fox, bohater DC, dołączy do serialu.

Przypomnijmy, że serial Pennyworth osadzony został w latach 60., a jego akcja rozgrywa się w Londynie. Bohaterem produkcji DC jest Alfred, kamerdyner Batmana.

Data premiery 2. sezonu Pennyworth nie jest jeszcze znana.