Twórca Synów Anarchii o produkcjach komiksowych. Chwali MCU, Jokera i Pennywortha

Kurt Sutter to twórca kultowego już serialu Synowie Anarchii. Obecnie zdecydowanie najpopularniejszym gatunkiem jaki króluje w Hollywood pod względem uwielbienia widzów i wpływów z box office są filmy i seriale komiksowe. Nic więc dziwnego, że Sutter został zapytany na Instagramie o to, czy nakręciłby taką produkcję. Twórca stwierdził, że to wszystko zależałoby od scenariusza danego projektu. Dla przypomnienia Sutter pracował już nad Punisherem z Thomasem Jane'em w roli głównej, jednak jego wersja nie trafiła do kin.

Twórca pochwalił również Marvela i MCU za to, że po równo dzieli budżetem i talentami twórców w każdym widowisku. Stwierdził, że podobała mu się zdecydowana większość filmów MCU. Ponadto pochwalił Jokera, którego nazwał magiczną produkcją oraz serial Pennyworth, który według Suttera jest jedną z najlepszych historii jakie opowiedziano w tym gatunku.