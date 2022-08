Pennyworth - serial HBO Max o lokaju Batmana ma nowy tytuł. Stał się on pośmiewiskiem

Epix

Pennyworth będzie dostępny w HBO Max pod tytułem: Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler, czyli w dosłownym tłumaczeniu Pennyworth: Geneza lokaja Batmana. Na Twitterze fani i dziennikarze nie pozostawiają na nim suchej nitki, twierdząc otwarcie, że to żart, a pomysł na tytuł jest fatalny. Zwłaszcza, że zmiana następuje po emisji dwóch sezonach i przed premierą trzeciego.

Pennyworth - teaser 3. sezonu

3. sezon ma liczyć 10 odcinków. Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z 2. serii. Kulturowa rewolucja zmieniła świat, sprawiając, że powstała nowa era dla superbohaterów i superłotrów.

W obsadzie są Jack Bannon, Ben Aldridge, Emma Paetz, Paloma Faith, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Ramon Tikaram, Harriet Slater i Simon Manyonda.

Za sterami stoją Bruno Heller, Matthew Patnick, Danny Cannon oraz John Stephens.

Pennyworth - premiera w HBO Max odbędzie się w październiku. Nie wiadomo, czy wówczas też trafi do Polski.