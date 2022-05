Peter Five Eight - zwiastun filmu. Kevin Spacey na ekranie pierwszy raz od prawie pięciu lat

zrzut ekranu

Od 2017 roku Kevin Spacey nigdzie nie grał z uwagi na oskarżenia o napaść seksualną na młodych mężczyzn. Znalazł jednak zatrudnienie w koprodukcjach europejskich. W Cannes na targach pojawił się film Peter Five Eight z jego udziałem, a teraz możemy zobaczyć zwiastun.

Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że Kevin Spacey podpisał kontrakt na rolę w dramacie historycznym 1242 - Gateway to the West. Projekt sprzedawany jest podczas targów w Cannes, więc producenci mają nadzieję zebrać finansowanie. Jest to koprodukcja brytyjska, węgierska i mongolska. W Cannes na targach dostępny do kupienia jest jeszcze inny film z udziałem aktora. Peter Five Eight opowie historię Sam (Jet Jandreau), która pracuje jako agentka nieruchomości, ale ma problemy alkoholowe i skrywa mroczny sekret. Pewnego dnia na swojej drodze spotka tajemniczego nieznajomego (Kevin Spacey), działającego na usługach Pana Locka. W obsadzie są też Rebecca De Mornay i Jake Weber. Za reżyserię odpowiada Michael Zaiko Hall. Teraz możemy zobaczyć zwiastun tego projektu, co jest pierwszą taką sytuacją od czasu, kiedy rozpoczęła się afera wokół amerykańskiego aktora: