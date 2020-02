Pewnego razu... w Hollywood - co się stało z Rickiem Daltonem po filmie? Tarantino odpowiada

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Rick Dalton to jedna z dwóch głównych postaci filmu Pewnego razu... w Hollywood grana przez Leonardo DiCaprio. W finale produkcji Quentina Tarantino dochodzi do pewnego wydarzenia zmieniającego bieg historii. Otóż Dalton do spółki ze swoim przyjacielem, Cliffem Boothem zabijają członków rodziny Mansona i tym samym zapobiegają rzezi w domu Romana Polańskiego. Niedawno Quentin Tarantino wypowiedział się na temat losu bohatera po wydarzeniach z filmu. Reżyser stwierdził, że po tym incydencie Dalton znowu stał się rozchwytywany w Hollywood. Może nie gra w wielkich filmach Fabryki Snów, ale zarabia bardzo dobre pieniądze. Ponadto w telewizji odcinki pilotowe seriali są budowane wokół niego, ponieważ otrzymuje o wiele większe role do grania.

Akcja Pewnego razu... w Hollywood dzieje się w 1969 roku. Bohaterami filmu są gwiazdor telewizji Rick Dalton oraz kaskader i jego dubler Cliff Booth. Panowie próbują odzyskać swój blask i pozycję kolejnym projektem, przy okazji szukając dla siebie miejsca w nowym Hollywood.