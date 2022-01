Phil Spencer: narodziny konkurencji dla Game Passa od Sony są nieuniknione

fot. Sony

Konsole Microsoftu dziewiątej generacji są mocno zakorzenione w sektorze usług. To Xbox Game Pass stanowi największą wartość tego sprzętu i to on go po części definiuje. Xbox Game Pass rozmył ideę klasycznej platformy gamingowej ściśle powiązanej z konkretnym urządzeniem i pokazał nam, że ekosystem Xboxa może rozciągać się na konsole, komputery i urządzenia mobilne.

Pod koniec 2021 roku nasiliły się plotki na temat prac nad konkurencyjną dla Game Passa ze strony Sony. Mówi się, że japońska korporacja chce połączyć ze sobą PlayStation Plus oraz PlayStation Now, aby stworzyć zunifikowaną usługę gamingową. Szef Xboxa, Phil Spencer, odniósł się do tych przecieków na łamach wywiadu z serwisem IGN. Według niego taki ruch nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem:

Myślę, że właściwym rozwiązaniem jest umożliwienie klientom granie w gry, w które chcą grać, gdzie chcą grać i dać im wybór dotyczący tego, jak chcą budować bibliotekę swoich produkcji. Dlatego kiedy usłyszałem o tym, że inni pracują nad rozwiązaniami podobnymi do Game Passa albo wchodzą na pecety, to dla mnie ma to sens, gdyż myślę, że jest to właściwe podejście.

Spencer twierdzi, że Sony podążą po prostu ścieżką wyznaczoną przez branżę. Nie widzi jednak w takim zachowaniu potwierdzenia tego, że to Microsoft podjął właściwą decyzję związaną z kształtem rynku gamingowego. Przejście na model gier-usług (GaaS) widzi raczej jako nieunikniony proces wynikający z przekształcania się szeroko rozumianego rynku technologicznego.

