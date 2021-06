Philips Momentum to pierwszy monitor z certyfikatem Designed for Xbox

Źródło: Philips

Rodzina Philips Momentum wzbogaciła się o nowego, 55-calowego gracza w pełni przystosowanego do współpracy z ekosystemem Xbox. Model 559M1RYV wyposażono w matrycę 4K odświeżaną z częstotliwością 144 Hz, a dzięki zastosowaniu portu HDMI 2.1 monitor będzie mógł przyjąć z konsol Xbox obraz UHD renderowany w 120 klatkach na sekundę. Z kolei w przypadku najbardziej wydajnych pecetów pozwoli cieszyć się obrazem 4K renderowanym w 144 klatkach.

Producent chwali się, że mamy tu do czynienia z pierwszym monitorem z certyfikatem Designed for Xbox. Oznacza to, że znajdziemy w nim ekspercki tryb pracy Xbox Game Mode zaprojektowany we współpracy z inżynierami Microsoftu. Jego rolą ma być zoptymalizowanie procesów przesyłania i generowania obrazu w taki sposób, aby zapewnić nam jak najdoskonalsze wrażenia wizualne.

Jako Xbox zawsze chcemy dawać naszym fanom wybór jak, gdzie i kiedy grają w swoje ulubione gry. Dzisiaj jesteśmy dumni, mogąc ogłosić naszą współpracę z Philips, dzięki której pojawią się pierwsze monitory Designed for Xbox. Fani będą mogli korzystać z unikalnego zestawu technologii i funkcji, za sprawą których doświadczenie rozgrywki na Xboksach Series X|S będzie niepowtarzalne – powiedział Matt Kesselring, Dyrektor Partnerstw Sprzętowych w Xbox.

Wśród technologii o gamingowym sznycie warto wymienić m.in. obsługę Variable Refresh Rate, czyli funkcję zmiennego odświeżania obrazu niwelującą efekt rwania animacji. Z kolei niski input lag na poziomie 4 ms pozwoli błyskawicznie zareagować na to, co dzieje się na ekranie. Inżynierowie Philipsa wdrożyli tu również kilka technologii znanych z rynku telewizyjnego. Monitor uzyskał certyfikat VESA DisplayHDR 1000, który ma być gwarancją wiernej reprodukcji żywych, kontrastowych kolorów, zaś technologia Ambiglow rozleje obraz na ściany za wyświetlaczem, aby zwiększyć immersyjność rozgrywki.

Projektanci zadbali także o udźwiękowienie rozgrywki. Ze stopką zintegrowano soundbar Bowers & Wilkins pracujący w systemie 2.1 ze wsparciem dla kilku trybów pracy: Sport & Racing, RPG & Adventure, Action, Movie, Music oraz Personal. Dzięki nim Momentum wypełni przestrzennym dźwiękiem nasze otoczenie, dopasowując brzmienie do aktualnie ogrywanej produkcji.

Philips Momentum 559M1RYV trafi do dystrybucji w sierpniu, producent wycenił go na 6269 zł.