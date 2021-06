Xbox One odpali gry z Xboxa Series X/S za pośrednictwem xClouda

Źródło: Microsoft

Korporacja z Redmond na poważnie wzięła sobie do serca stwierdzenie „Nie interesuje nas, na czym grasz. Liczy się to, w co grasz”. Z wpisu na platformie blogowej Xboxa podsumowującej konferencję E3 2021 można wyczytać, że firma przymierza się do udostępnienia usługi Xbox Cloud Gaming (xCloud) dla konsol z rodziny Xbox One. A to oznacza, że na sprzęcie minionej generacji będziemy mogli odpalić tytuły wydane z myślą o konsoli Xbox Series X/S.

Microsoft nie podał co prawda terminu wdrożenia usługi na starsze konsole, nie można jednak wykluczyć, że jej premierę na końcówkę czerwca, w dniu rynkowego debiutu konsolowej wersji gry Microsoft Flight Simulator. W końcu to w jej kontekście wspomniano o wykorzystaniu chmury do odpalenia nowszych tytułów na Xboksie One:

Niecierpliwie wyczekujemy momentu, aż będziemy mogli powiedzieć milionom ludzi, którzy grają dziś na konsoli Xbox One o tym, w jaki sposób wdrożymy wiele spośród gier nowej generacji pokroju Microsoft Flight Simulator na ich konsole za pośrednictwem Xbox Cloud Gaming, podobnie jak zrobiliśmy to w przypadku urządzeń mobilnych, tabletów oraz przeglądarek.

Jeśli xCloud będzie sprawnie działał na Xboksie One, Microsoft prawdopodobnie rozbije bank i zrobi spory krok na drodze do wygrania wojny konsol dziewiątej generacji. W końcu gracze nie będą musieli przesiadać się na nowszy sprzęt, aby odpalić gry, z którymi nie radzi sobie leciwy, kilkuletni One.