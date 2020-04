Piątki strachu na TNT. O dreszcz emocji zadba nie tylko Dracula

W każdy piątek kwietnia na TNT widzowie otrzymają odpowiednią dawkę emocji i mocnych wrażeń. W cyklu PIĄTKI STRACHU pojawią się takie produkcje jak Obecność, Drakula czy Hellraiser: Wysłannik piekieł.

Na pierwszy ogień idzie film Hellraiser: Wysłannik piekieł, gdzie w głównej roli pojawia się Sean Chapman. Jego bohater Frank, za pomocą magicznej kostki wkracza w świat zamieszkały przez piekielne demony - Cenobity. Ich działania sprawiają, że ten traci ludzkie ciało i zmienia się w monstrum, przeżywając katusze w odległym wymiarze. Do życia przypadkowo przywraca go brat, a Frank w ciele potwora zakochuje się w żonie swojego wybawcy.

W cyklu nie zabraknie też hitowego horroru z 2013 roku w reżyserii Jamesa Wana. Oto małżeństwo Warrenów zajmuje się tropieniem wydarzeń paranormalnych i zostaje wezwana przez rodzinę, która niedawno zamieszkała w starym domu. Niewyjaśnione zjawiska nękają domowników, a Lorraine i jej mąż staną do starcia z przypadkiem, z jakim do tej pory nie mieli do czynienia. Z kolei na koniec cyklu widzowie zobaczą ostatnią część serii Oszukać przeznaczenie. Emocji nie zabraknie.

Emisja cyklu odbędzie się w każdy piątek kwietnia o godzinie 21.00. Zobaczcie ramówkę: