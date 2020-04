Punk'd - zwiastun nowej wersji prunkowego programu od Quibi

Punk'd to program przeznaczonej na urządzenia mobilne platformy Quibi. To nowa wersja znanej produkcji od MTV, w której gwiazdy były wkręcane w różne, niecodzienne sytuacje. Program Quibi prowadzi Chance The Rapper, który jest również jego producentem. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun projektu. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie programu znajdują się Lil Nas X, Adam Devine, Migos, French Montana, Megan Thee Stallion, Sabrina Carpenter, Addison Rae, Ty Dolla $ ign, Miles Brown, Marsai Martin i Liza Koshy. Ponadto w produkcji pojawi się Scott Disick jako gościnny prowadzący.

Dla przypomnienia oryginalny program od MTV trafił na antenę w 2003 roku. Jego twórcami byli Ashton Kutcher oraz Jason Goldberg. Pierwszy z nich był również gospodarzem show.