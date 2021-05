Pięć, czyli historie ofiar Kuby Rozpruwacza w księgarniach

Poradnia K.

Kuba Rozpruwacz, słynny londyński nieuchwytny morderca, od dziesiątków lat pobudza wyobraźnię. Jego postać wielokrotnie była wykorzystywana w popkulturze. Większość dzieł koncentruje się jednakże na samym Kubie Rozpruwaczu, jego ofiary pozostawiając w cieniu.

Ten brak postanowiła nadrobić historyczka i pisarka Hallie Rubenhold. W książce Pięć opisuje historie ofiar Kuby Rozpruwacza, przedstawiając je jako osoby z krwi i kości, z historią i osobowością.

Książka zdobyła nagrodę Baillie Gifford, najbardziej prestiżową brytyjską nagrodę dla autorów literatury faktu. Polskim wydawcą Pięć jest Poradnia K.

Oto okładka oraz opis książki:

Wszyscy znamy legendę Kuby Rozpruwacza. Od ponad wieku domniemany seryjny morderca kobiet jest obiektem badań historycznych, opracowań i analiz, a także bohaterem niezliczonych książek, filmów czy zwykłych strasznych historii opowiadanych sobie w nocy, by się bać. Stał się elementem miejskiej kultury Londynu, śladami Kuby Rozpruwacza są prowadzone wycieczki, a jego „cień” zobaczyć można w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud.

Autorka książki, Hallie Rubenhold podkreśla jednak: „Kuba Rozpruwacz był tylko seryjnym, obrzydliwym mordercą. Nikim więcej”.

W opozycji do mitologicznej wręcz postaci Rozpruwacza napisała książkę o jego ofiarach. I choć nie wiemy, ile ich było na pewno, pięć znamy z imienia: Polly, Annie, Elizabeth, Catherine i Mary-Jane. Pięć kobiet z różnych stron Londynu i Wielkiej Brytanii, a nawet Szwecji, o różnych historiach życiowych, pragnieniach, planach na przyszłość. Układały ballady, prowadziły kawiarnie, żyły w starych wiejskich domach i miejskich czynszówkach… Nigdy się zapewne nie spotkały, lecz w historii pozostaną zawsze razem, bo połączył je rok tragicznej śmierci – 1888 – i domniemany zabójca, którego legenda obrosła sławą i zainteresowaniem, o którym one nawet nie mogły marzyć.

Hallie Rubenhold, uznana historyczka i twórczyni literatury faktu, napisała książkę właśnie o nich – o kobietach, które w powszechnej świadomości stały się jedynie kolejnymi ofiarami Kuby Rozpruwacza. Autorka opowiada prawdziwą historię ich losów i śmierci, tworzy fascynujący portret różnorodnych bohaterek, a także mrocznego, wiktoriańskiego Londynu.