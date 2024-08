fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Powstała nowa, filmowa adaptacja życia Leonarda Cohena o tytule So Long, Marianne. Norwesko-kanadyjska produkcja, w której legendarnego poetę, pisarza i piosenkarza zagra Alex Wolff (Ciche miejsce. Dzień pierwszy, Oppenheimer) otrzymała też pierwszy zwiastun. Produkcja zadebiutuje najpierw na norweskim NRK i niemieckim ARD Mediathek 22 września 2024 roku. 27 września pojawi się na kanadyjskim serwisie streamingowym Crave. Kolejne premiery mają być pod koniec tego roku. Nie wiadomo nic o polskiej premierze.

So Long, Marianne - zwiastun

So Long, Marianne - co wiadomo o filmie?

8-odcinkowa historia śledzi miłosne perypetie kanadyjskiego piosenkarza i poety z Marianne Ihlen, która została jego muzą po tym, jak związali się w latach 60. To intymna historia dwójki samotnych ludzi, którzy zakochują się w sobie w momencie życia, w którym nadal próbują dowiedzieć się kim są i znaleźć miejsce w życiu, gdy jednocześnie jedno z nich staje się światowej sławy piosenkarzem.

W obsadzie znajduje się Alex Wolff, Thea Sofie Loch Næss (Upadek królestwa, Delete Me), a także Anna Torv (The Newsreader, The Last of Us, Mindhunter), Noah Taylor (Preacher, Peaky Blinders, Gra o tron) oraz Peter Stormare (Amerykańscy bogowie, Fargo).