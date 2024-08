Fot. Materiały prasowe

David F. Sandberg po nieudanej przygodzie z kontynuacją Shazama liczy na to, że popłynie na rosnącej fali popularności adaptacji gier komputerowych i razem ze swoim Until Dawn osiągnie wielki sukces. W tym mają pomóc nowi członkowie obsady, którzy na plan zdjęciowy wraz z resztą wejdą w połowie sierpnia 2024 roku.

Nowe nazwiska to: Maia Mitchell, Belmont Cameli oraz Peter Stromare. Warto nadmienić, że ten ostatni udzielał swojego głosu jeszcze w 2015 roku przy samej grze. Wcielał się wówczas w dr. Hilla. Na ten moment nie wiadomo, czy powtórzy tę rolę, czy dostanie inną. Poza nimi w obsadzie już się znajduje Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A'zion oraz Ji-young Yoo.

Until Dawn - co wiadomo?

Gary Dauberman, scenarzysta To, Annabelle wraca do domu i dwóch części Zakonnicy, pracuje nad scenariuszem, do którego wstępny szkic napisał Blair Butler. Producentami są Dauberman pod szyldem Coin Operated, Sandberg i Lotta Losten za pośrednictwem Mangata, Roy Lee z Vertigo Entertainment, a także Asad Qizilbash i Carter Swan z PlayStation Productions.

Gra Until Dawn zadebiutowała w 2015 roku. Jest to interaktywny horror, opowiadający o grupie ośmiu przyjaciół, którzy muszą walczyć o przetrwanie w leżącej na uboczu chacie w górach. Rok wcześniej w tym samym miejscu zaginęła dwójka ich znajomych. Kto z nich przeżyje starcie z tajemniczym zabójcą zależy tylko i wyłącznie od decyzji podjętych przez gracza, który może wcielić się w dowolnego członka grupy.