Piła 11 - jaki to będzie film? Producent sugeruje kierunek fabularny

O czym będzie Piła 11? Producent serii Oren Koules w rozmowie z SFX Magazine ujawnił istotny szczegół: według niego historia zacznie się chwilę po wydarzeniach z Piły 10.

Piła 11 - co wiemy?

- Cecilia wciąż żyje. Tobin i Shawnee są wciąż w obcym kraju. To dla mnie byłoby naturalne miejsce, od którego następną część powinniśmy zacząć.

Na ten moment nic więcej nie wiadomo na temat projektu. Wciąż nie ujawniono, kto pisze scenariusz, ani kto stanie za kamerą. Wszystko jednak wskazuje na to, że Tobin Bell znów powróci jako Jigsaw. Twórcy serii podczas promocji dziesiątej odsłony wyrażali żal, że postać została uśmiercona w Pile 3 i uważali to za błąd. Dzięki temu jego powrót i nadanie postaci ludzkiego oblicza okazało się strzałem w dziesiątkę i dowodem na to, jak ta postać nie była odpowiednio wykorzystana w przeszłości.

Przypomnijmy, że Piła 10 była sukcesem komercyjnym i artystycznym. Film zebrał najlepsze recenzje widzów oraz krytyków ze wszystkich odsłon serii. W kinach na całym świecie zebrał 110,6 mln dolarów przy budżecie 13 mln dolarów.

Piła 11 - premiera 27 września 2024 roku.