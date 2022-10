Pingwin - Colin Farrell wyjawił pierwszą scenę serialowego spin-offu Batmana

fot. Warner Bros.

Pingwin to serial platformy HBO Max, który stanowi spin-off filmu Batman z 2022 roku. Do tej pory nie poznaliśmy za wiele informacji na temat fabuły. Gwiazda projektu, Colin Farrell, który wciela się w tytułowego antagonistę, w rozmowie z ExtraTV wyjawił jak będzie wyglądała scena otwierająca serial. Zdradził, że akcja produkcji rozpoczyna się tydzień po zakończeniu Batmana, gdy miasto jest jeszcze zalane. W pierwszej scenie widzimy Pingwina jak moczy nogi w biurze, które wcześniej należało do Carmine'a Falcone.

Poza wspomnianą informacją szczegóły fabuły nie są znane. Dla przypomnienia po wydarzeniach w filmie Batman, to Pingwin wydaje się być następcą Falcone jako króla przestępczego świata w Gotham City.

Pingwin - twórcy serialu

Craig Zobel (Mare z Easttown) podpisał kontrakt na wyreżyserowanie pilota serialu. Natomiast Lauren Lefranc jest główną scenarzystką projektu oraz jego showrunnerką.