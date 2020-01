Piotruś Pan - Margot Robbie może zagrać Dzwoneczka w nowej wersji filmu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney zrobił niezły biznes na aktorskich wersjach swoich wielkich, animowanych hitów. Wystarczy przytoczyć przykład zeszłorocznego widowiska Aladyn, które zarobiło ponad miliard dolarów na całym świecie. Teraz według portalu The Illuminerdi amerykański gigant filmowy pracuje nad kolejnym, aktorskim projektem opartym na animacji. Tym razem jest to opowieść o Piotrusiu Panu, która ponoć nosi tytuł Peter Pan and Wendy. Według portalu studio chce zatrudnić kilka dużych gwiazd Hollywood a na ich radarze znajduje się Margot Robbie, która miałaby wcielić się w postać Dzwoneczka. Oczywiście póki co tę informację należy traktować w sferze plotek. Damy Wam znać, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Jakiś czas temu Disney podobno chciał stworzyć aktorski film o Dzwoneczku, w którym główną rolę miałaby zagrać Reese Witherspoon. Niestety nic nie wiadomo o tym projekcie.