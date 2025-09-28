Przeczytaj w weekend
Piraci z Karaibów 6 - Keira Knightley komentuje plotki. Czy coś wie?

Plotki o filmie Piraci z Karaibów 6 sugerują powrót aktorów z pierwszych trzech części. Co na to Keira Knightley? Aktorka została zapytana o te doniesienia w nowym wywiadzie podczas promocji filmu Kobieta z kabiny dziesiątej.
Adam Siennica
Tagi:  Piraci z Karaibów 6 
Piraci z Karaibów: Na krańcu świata fot. Disney
Piraci z Karaibów 6 są wciąż na etapie planowania i pisania scenariusza. Disney jeszcze nie ogłosił zielonego światła na realizację, ale plotki wciąż krążą w sieci. W nich Keira Knightley ma powrócić jako Elizabeth Swann, podobnie jak Orlando Bloom i Johnny Depp mieliby ponownie zagrać swoje role. Co na to Knightley?

Piraci z Karaibów 6 - Keira Knightley o plotkach

- Nie było żadnych rozmów, więc nie.

Potem została zapytana, jak sobie wyobraża dalsze losy swojej postaci.

- Moja postać w Piratach? Co się z nią stało? Nie pamiętam, co się z nią stało. Nie jestem więc pewna, co mogłoby być dalej. Ale powinna być piratką, prawda?

Na razie niewiele oficjalnie wiadomo o filmie Piraci z Karaibów 6. Producent Jerry Bruckheimer potwierdzał, że prace nad scenariuszem trwają i wciąż toczą się dyskusje o tym, czy Jack Sparrow (Johnny Depp) powróci na ekran. Według plotek scenariusz jest już gotowy, ale Sparrow – podobnie jak inne powracające postacie – miałby wspierać nowych głównych bohaterów.

Potencjalna data premiery nie jest znana.

Źródło: screenrant.com

