Piraci z Karaibów 6 - Keira Knightley komentuje plotki. Czy coś wie?

Piraci z Karaibów 6 są wciąż na etapie planowania i pisania scenariusza. Disney jeszcze nie ogłosił zielonego światła na realizację, ale plotki wciąż krążą w sieci. W nich Keira Knightley ma powrócić jako Elizabeth Swann, podobnie jak Orlando Bloom i Johnny Depp mieliby ponownie zagrać swoje role. Co na to Knightley?

Piraci z Karaibów 6 - Keira Knightley o plotkach

- Nie było żadnych rozmów, więc nie.

Potem została zapytana, jak sobie wyobraża dalsze losy swojej postaci.

- Moja postać w Piratach? Co się z nią stało? Nie pamiętam, co się z nią stało. Nie jestem więc pewna, co mogłoby być dalej. Ale powinna być piratką, prawda?

Na razie niewiele oficjalnie wiadomo o filmie Piraci z Karaibów 6. Producent Jerry Bruckheimer potwierdzał, że prace nad scenariuszem trwają i wciąż toczą się dyskusje o tym, czy Jack Sparrow (Johnny Depp) powróci na ekran. Według plotek scenariusz jest już gotowy, ale Sparrow – podobnie jak inne powracające postacie – miałby wspierać nowych głównych bohaterów.

Potencjalna data premiery nie jest znana.