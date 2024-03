Piraci z Karaibów 6 - to reboot czy kontynuacja? Producent wyjaśnia

fot. Disney

Minęło już siedem lat od premiery ostatniej części serii zatytułowanej Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara. Przez ten czas wiele razy czytaliśmy o różnych planach Disneya na czele z projektem, którego gwiazdą miała być Margot Robbie. Wciąż nie wiadomo, w jakim kierunku to wszystko ma się rozwinąć i o czym ostatecznie będą nowi Piraci z Karaibów. Dzięki jednak producentowi Jerry'emu Bruckheimerowi wiemy nieco więcej.

Piraci z Karaibów 6 to reboot

Jerry Bruckheimer w wywiadzie dla ComicBook.com powiedział otwarcie: Piraci z Karaibów 6 to reboot i nowe otwarcie tego uniwersum. Jego zdaniem łatwiej przygotować taki film, niż Top Guna 3, bo nie trzeba czekać na określone gwiazdy, by zwolniły się im terminarze w kalendarzach. Z obu serii sądzi, że prawdopodobnie to Piraci z Karaibów pierwsi powrócą na ekrany kin. Niestety konkretów na temat fabuły czy czegokolwiek nie ujawnił. Wcześniejsze plotki mówiły, że pomimo resetu serii historia będzie nadal osadzona w tym samym uniwersum, co poprzednie części.

Piraci z Karaibów 6 - co wiemy?

Ostatnia oficjalna informacja ma już wiele miesięcy. Wówczas mówiono, że nad historią nowego filmu pracują Craig Mazin (twórca seriali Czarnobyl i The Last of Us) oraz scenarzysta pierwszych części Ted Elliot. Nie wiadomo, czy wersja z Margot Robbie nadal jest brana pod uwagę ani czy Johnny Depp powróci, aczkolwiek ostatnia plotka sugerowała jego obecność w małej roli.

Potencjalna data premiery nie została ustalona.