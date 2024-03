Godzilla i Kong - ludzie są tylko tłem. Aktorzy o ich roli w widowisku

fot. Warner Bros. Pictures

Brian Tyree Henry, Rebecca Hall oraz Dan Stevens w wywiadzie udzielonym Associated Press ujawnili, że w filmie Godzilla i Kong: Nowe imperium ludzie są tylko tłem. Ich zdaniem ich rola jest taka, by oddać skalę Tytanów. W innej rozmowie padła informacja, że chodzi też o ekspozycję fabularną, która wychodzi od strony takich postaci.

To zgadza się z wypowiedziami reżysera Adama Wingarda, który już podczas promocji poprzedniej części Godzilla kontra Kong podkreślał, że to potwory są w tych filmach najważniejsze i jego celem jest skupienie się na nich. Tam jeszcze nie mógł tego osiągnąć, tutaj już miał do tego narzędzia i możliwości. Dlatego historia Tytanów, ich wątki i zapowiadane sceny bez udziału ludzi mają być najważniejsze. Rebecca Hall powiedziała wprost: to Godzilla i Kong są gwiazdami tego widowiska.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - opis fabuły

Historia rozgrywa się po epickim pojedynku Godzilli i Konga. Tym razem potężny Kong i nieustraszony Godzilla muszą się zmierzyć z gigantycznym zagrożeniem pojawiającym się z wnętrza naszego świata. Ono zagraża egzystencji Tytanów oraz ludzi.

W opisie czytamy, że film ma pogłębić historie potworów, ich genezy oraz tajemnic Wyspy Czaszki. Do tego mamy odkryć prawdę o mitycznej bitwie, która miała wpływ na powstanie Tytanów i powiązanie ich z ludzkością.

Godzilla i Kong - premiera już 28 marca w kinach. Pierwsze pokazy od 27 marca.

