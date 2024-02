Piraci z Karaibów - kto zagra główną rolę w reboocie? Disney ma kandydatkę [PLOTKA]

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney

Reklama

We wrześniu 2023 roku pisaliśmy o tym, że Disney jeszcze przed strajkami scenarzystów i aktorów dał zielone światło na reboot Piratów z Karaibów. Na czele projektu stoi scenarzysta Craig Mazin, który zasłynął z takich seriali jak Czarnobyl i The Last of Us. Od tej pory nie pojawiły się jednak żadne nowe informacje na ten temat. Wygląda jednak na to, że znany insider może przynajmniej po części zaspokoić ciekawość fanów.

Jak donosi CBR, Daniel Richtman za pośrednictwem platformy X (a właściwie swojego Patreona) poinformował internautów, że Disney ma już kandydatkę do głównej roli. Chodzi o Ayo Edebiri, która zdobyła dwie statuetki - Złotego Globu i Emmy - za rolę w The Bear. Aktorka miałaby zagrać Anne, jedną z kilku młodych piratów na tropie ukrytego skarbu.

Oczywiście, to nie jest oficjalna informacja, więc te doniesienia mogą okazać się nieprawdziwe. Trzeba jednak przyznać, że Disney ma przed sobą trudne zadanie, biorąc pod uwagę fakt, że oryginalny film Piraci z Karaibów cieszy się duży uznaniem, a jednym z najbardziej chwalonych jego aspektów jest właśnie obsada, a szczególnie Johnny Depp w roli Jacka Sparrowa. Poza tym jak zawsze w przypadku rebootów, trudno będzie sprostać nostalgii. Co myślicie?

Zobacz także:

Najlepsze filmy przygodowe w historii [RANKING]

Przekonajcie się, na którym miejscu znaleźli się Piraci z Karaibów.