Piraci z Karaibów - powstanie reboot? Twórca The Last of Us odpowiada za produkcję

Craig Mazin zasłynął ze swojej pracy nad serialami HBO - Czarnobyl oraz The Last of Us. W wywiadzie dla The LA Times, producent-scenarzysta potwierdził, że jeszcze przed strajkami scenarzystów i aktorów, Disney zgodził się na reboot Piratów z Karaibów jego autorstwa.

Piraci z Karaibów - Craig Mazin stworzy reboot serii

Mazin przyznał, że ucieszył się z decyzji Disneya, choć był nią także zaskoczony.

Ted Elliott - Poszliśmy do nich z pewnością, że oni tego nie kupią, bo to zbyt dziwne. A jednak kupili to! Potemnapisał wspaniały scenariusz, ale rozpoczęły się strajki i teraz wszyscy czekamy.

Szczegóły dotyczące nowych filmów z tej franczyzy pozostają tajemnicą. Wiadomo jednak, że Disney od lat chciał przywrócić Piratów z Karaibów do życia. Według niektórych pogłosek, szósty film był w produkcji, ale ostatecznie poszedł do kosza po skandalu Johnny'ego Deppa z jego byłą żoną Amber Heard. Po uniewinnieniu aktora w 2022 roku, producent Jerry Bruckheimer zapewniał, że robi wszystko, aby przywrócić go do ikonicznej roli Jacka Sparrowa. Tymczasem szczerą chęć do powrotu do tej franczyzy wyraził Orlando Bloom. Aktor chciałby ponownie wcielić się w rolę Willa Turnera.

Swego czasu były plotki o reboocie z Margot Robbie, ale na ten moment nie wiadomo, czy pomysł Mazina może mieć z tym związek.