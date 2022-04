Pistol - zwiastun serialu FX o kultowym zespole Sex Pistols

fot. FX

Pistol to serial biograficzny stacji FX, który opowiada o słynnej grupie Sex Pistols, ikonie punk rocka. Do sieci trafił zwiastun promujący produkcję. Wyjawia on datę premiery. Otóż serial zadebiutuje 31 maja. Wideo możecie sprawdzić poniżej.

Serial został oparty na książce gitarzysty zespołu, Steve'a Jonesa pod tytułem Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol. Produkcja przedstawia rock and rollową rewolucję, którą rozpoczęło Sex Pistols, banda dzieciaków z klasy robotniczej, która wstrząsnęła światem muzyki.

Pistol - zwiastun

W obsadzie produkcji znajdują się Toby Wallace jako Steve Jones, Anson Boon jako John Lydon, Christian Lees jako Glen Matlock, Louis Partridge jako Sid Vicious i Jacob Slater jako Paul Cook oraz Maisie Williams jako ikona punka Jordan, Thomas Brodie-Sangster jako menadżer Pistols, Malcolm McLaren i Talulah Rileyjako jako partnerka McLarena i światowej sławy projektantka mody, Vivienne Westwood. Danny Boyle jest reżyserem i producentem wykonawczym projektu. Showrunnerem jest natomiast Craig Pearce.

