Plague Inc. znika z App Store w Chinach. Jest komunikat twórców

Plague Inc. to popularna gra, w której celem jest... unicestwienie całej ludzkości poprzez rozprzestrzenianie choroby. Tytuł ten zyskał drugą młodość dzięki koronawirusowi z Wuhan, jednak teraz liczba aktywnych graczy może wyraźnie spaść, bo produkcja brytyjskiego studia Ndemic została usunięta z chińskiego App Store.

Dokładnych powodów takiego zachowania nie podano, ale nie trudno domyślić się, że związane jest to aktualną, trudną sytuacją w Chinach. Twórcy gry opublikowali na oficjalnej stronie komunikat, w którym informują, że nie mieli wpływu na usunięcie gry.

Mamy smutne wieści dla naszych graczy z Chin. Zostaliśmy poinformowani, że Plague Inc. "zawiera elementy uznane w Chinach za nielegalne" i zostało usunięte z chińskiego App Store. Ta sytuacja jest całkowicie poza naszą kontrolą.

Deweloperzy zapewniają jednak, że będą próbować przywrócić grę, ale nie są w stanie niczego obiecać.

Pracujemy bardzo ciężko nad znalezieniem sposobu na to, by przywrócić grę graczom z Chin - nie chcemy z Was rezygnować, ale jako małe, niezależne studio z Wielkiej Brytanii, mamy niewielkie szanse. Naszym głównym priorytetem jest próba skontaktowania się z Cyberspapce Administration of China, zrozumienie ich obaw i praca nad znalezieniem rozwiązania. Nic nie zmienia się poza Chinami: nadal będziemy wspierać i rozwijać zarówno Plague Inc., jak i naszą nowa grę Rebel Inc.