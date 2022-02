Absurdalne plakaty filmowe z Afryki. Takich dziwności jeszcze nie widzieliście

fot. instagram.com/deadlypreygallery

Afryka to w przeważającej części miejsce jednocześnie bardzo bogate kulturowo, jak i ubogie finansowo. Dla nas naturalne jest wyjście do kina, czy odpalenie serwisu VOD, tam jednak praktycznie nikt nie może sobie na to pozwolić. Dlatego też popularne są tanie kina, puszczające filmy z drugiego obiegu. Ale jakoś trzeba widza jednak zachęcić, a i pokazać repertuar takiego przybytku. Dlatego też w krajach Afryki, zwłaszcza w Ghanie, rozwinęła się tradycja ręcznie malowanych plakatów filmów i serialowych. Znajdziemy tam takie perełki jak John Wick, Gra o tron, Obcy - 8. pasażer Nostromo, a nawet Król tygrysów.

Nierzadko zdarza się, że plakaty te mają bardzo niewiele wspólnego z materiałem źródłowym. Czasem to jedynie twarz głównego bohatera i tytuł wskazują na daną produkcję, a reszta jest podyktowana jedynie wyobraźnią artysty, co daje komiczne i absurdalne rezultaty. Nie da się jednak zaprzeczyć, że mają one w sobie pewien urok. Poza tym reprezentują trud ludzi, którzy mimo biedy i tragicznych warunków życiowych starają się dostarczać innym rozrywkę i sami czerpać z niej radość

Plakaty filmowe z Afryki