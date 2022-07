Planeta Małp - nowy film ma już tytuł. Oto oficjalny opis fabuły

materiały prasowe

Jak już informowaliśmy na łamach naszego portalu Disney szykuje kolejny film z serii Planeta Małp, który ma być zarazem pierwszą produkcją z nowej trylogii. Teraz do sieci trafiły nowe informacje o widowisku. Na stronie Productionlist.com ujawniono, że oficjalny tytuł produkcji brzmi The Kingdom of the Planet of the Apes.

Zdjęcia do projektu mają rozpocząć się 1 sierpnia w Australii. Za kamerą stoi Wes Ball, który napisał również scenariusz.

Źródło: materiały prasowe

The Kingdom of the Planet of the Apes - o czym film?

Co najważniejsze zadebiutował również pierwszy, oficjalny opis fabuły widowiska. Prezentuje się on następująco:

Młody szympans dołącza do człowieka w podróży, aby uratować swój klan i królestwo małp przed złym władcą. Jednak bohater jest nieświadomy tego, że jego ludzki towarzysz ma bardziej przebiegłe intencje.

Nie ujawniono jak na razie informacji o obsadzie filmu, jednak powinna ona pojawić się niebawem.