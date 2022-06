Planeta Małp wraca do Domu Pomysłów! Kiedy pojawią się nowe komiksy?

Fot. Marvel

Marvel Comics ogłosiło, że Planeta Małp znów jest własnością Domu Pomysłów. Nowe historie pojawią się już w 2023 roku. Detale dotyczące projektu zostaną ogłoszone w przyszłości.

C.B. Cebulski, redaktor naczelny Domu Pomysłów, zapowiedział że nowa saga Marvela zbada granice tego, co ukochana franczyza ma do zaoferowania, poprzez mocne komiksowe opowiadanie historii.

Planeta Małp wraca do Marvela

Okładka zapowiedzi nowej Planety Małp została stworzona przez artystę Salvadora Larrocę. Zobaczcie poniżej.

Fot. Marvel

Warto przypomnieć, że tytuł został oryginalnie opublikowany jako francuska powieść w 1963 roku. Następnie powstał film Planeta Małp w 1968 roku, po którym przyszła kolej na liczne sequele i rebooty,

Planeta Małp w świecie komiksów również pojawiła się w 1968 roku. Marvel's Adventures of the Planet of the Apes zawierała elementy z filmu, ale także zupełnie nowe historie. Później franczyza przez lata krążyła pomiędzy różnymi wydawnictwami, by wreszcie wrócić do Domu Pomysłów.