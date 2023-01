Weekendowe nowości w Playerze. Sprawdź, co warto obejrzeć!

fot. materiały prasowe

W każdy piątek na platformie Player pojawiają się nowe filmy. Ciekawą propozycją tego tygodnia jest austriacko-luksemburski thriller pt. Miasto wyklętych. Będzie można go obejrzeć już 27 stycznia 2023 roku. Z kolei miłośnicy komedii romantycznych powinni zwrócić uwagę na Wredne igraszki, które będą dostępne od soboty 28 stycznia. Fanów serialu Glee na pewno zainteresuje dokument, który zdradzi kulisy tej popularnej produkcji. Trzyodcinkowa Klątwa serialu Glee pojawi się w serwisie 27 stycznia. Player nie zapomniał o najmłodszych widzach – Rechotek to niezwykły film o przygodach żaby przeżywającej kryzys tożsamości.

Sprawdźcie poniżej, jakie nowości przygotował Player.

Player – nowości

Miasto wyklętych – od 27 stycznia

Koszmar I wojny światowej stał się oficjalnie zamkniętym rozdziałem w historii Europy. Niestety echa konfliktu nie tylko nie słabną, lecz wręcz nasilają się wraz z powrotem żołnierzy do domów, w których nie będą potrafili się już nigdy odnaleźć. Jednym z nich jest Peter Perg, weteran wojny i były więzień rosyjskich obozów, który przybywa wraz z wykończonymi fizycznie i psychicznie kolegami do Wiednia. Mężczyźni, wrogo przyjęci w mieście, które nazywali niegdyś swym domem, obserwują z niedowierzaniem, jak bardzo zmienił się dawny klejnot w koronie monarchii austro-węgierskiej.

fot. Amour Fou Luxembourg

Wredne igraszki – od 28 stycznia

Lucy Hutton to ambitna młoda kobieta, która pracuje dla dużego wydawnictwa. W biurze siedzi naprzeciwko wyrachowanego Joshuy Templemana, którego nienawidzi całym sercem. Ich rywalizacja rośnie, ponieważ oboje starają się o wyższe stanowisko. Aby osiągnąć cel, bohaterowie są zmuszeni walczyć o przychylność przełożonych. Ich pojedynek zamienia się w bitwę na rozum, ale spontaniczny pocałunek w windzie przynosi dramatyczne zmiany we wszystkim, co się dzieje.

fot. BCDF Pictures // Convergent Media.

Rechotek – od 27 stycznia

Pozycja dla młodszych użytkowników Playera. Rechotek jest żabą, która przeżywa kryzys tożsamości – nie lubi skakać i nie znosi wszystkiego, co wiąże się z wodą. Wraz ze swoim najlepszym przyjacielem – latającą wiewiórką – wyrusza przez amazońską dżunglę w poszukiwaniu swego miejsca na ziemi. Po drodze spotkają całą plejadę najbarwniejszych zwierzątek, jakie można sobie wyobrazić. Kłopoty zaczną się, gdy Rechotek uwierzy, że jest zaklętym w żabę ludzkim księciem i postanowi za wszelką cenę odnaleźć księżniczkę, która odczaruje go pocałunkiem. Tylko jak tu w dżungli znaleźć księżniczkę?

fot. Crest Animation Studios // KRU Studios

Klątwa serialu Glee - premiera 27 stycznia

Członkowie obsady i ekipy opowiadają o powstaniu Glee i po raz pierwszy ujawniają, jak nagły sukces i nieustająca presja związana z tworzeniem przebojowego programu przyczyniły się do tragicznych w skutkach zdarzeń.

fot. materiały prasowe