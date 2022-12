Player - maraton z serialami oryginalnymi serwisu. Nie oderwiecie się od ekranu!

fot. materiały prasowe

Player to serwis VOD, który ma ofertę pełną znakomitych filmów. Nie brak tu również zasługujących na uwagę polskich seriali oryginalnych – i to w gwiazdorskiej obsadzie!

Oto najciekawsze propozycje, które zapewnią Wam rozrywkę na wiele godzin. Te tytuły potrafią tak wciągnąć, że idealnie sprawdzą się na dłuższe posiedzenia przed ekranem. Możecie zorganizować sobie maratony serialowe z kryminałami, komediami, dramatami czy produkcjami obyczajowymi. Dodatkowo w pakiecie PLAYER (bez reklam) możecie oglądać wszystkie te intrygujące historie w jakości 4K.

Player - najciekawsze seriale oryginalne

Chyłka

Player – seriale oryginalne warte obejrzenia

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy to opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za zbrodnię, której nie popełnił. Serial pokazuje wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia Komendy (znakomity w tej roli Piotr Trojan). Pozwala także bliżej przyjrzeć się wybranym aspektom tej wstrząsającej historii.

Serial w reżyserii Jana Holoubka przedstawia emocjonującą i poruszającą opowieść o niezłomności ludzkiego ducha oraz niezwykłej wytrwałości. Produkcja z gwiazdorską obsadą zagłębia się w meandry śledztwa oraz relacje rodzinne, dzięki którym młody mężczyzna przetrwał największe piekło.

Serial Behawiorysta otwiera scena ataku terrorystycznego na przedszkole. Policja jest bezsilna, a zamachowiec nie przedstawia żadnych żądań. Nikt nie wie, co chce osiągnąć. Sytuację komplikuje fakt, że wszystko transmituje na żywo w Internecie. Służby w akcie desperacji proszą o pomoc Gerarda Edlinga, byłego prokuratora, który został dyscyplinarnie wydalony ze służby. Edling jest specjalistą od kinezyki, działu nauki zajmującego się badaniem komunikacji niewerbalnej. Znany jest nie tylko z ekscentryzmu, ale także z tego, że potrafi rozwiązać każdą sprawę. W tej roli występuje znakomity Robert Więckiewicz. Z kolei zamachowca Horsta Zeigera portretuje Krystian Pesta, który jest najjaśniejszym punktem produkcji – wzbudza ogromny strach. Behawiorysta otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2022 w kategorii „najlepszy serial”.

Behawiorysta liczy osiem odcinków. To bardzo udana ekranizacja powieści autorstwa Remigiusza Mroza, za którą odpowiada Łukasz Palkowski (Chyłka, Belfer). Te nazwiska to gwarancja historii, która intryguje i utrzymuje dobre tempo rozwoju wydarzeń.

Serial Mój agent to polska wersja francuskiego hitu Dix pour cent. Produkcja przedstawia losy agentów, którzy na co dzień współpracują z aktorami. Bywają dla nich nie tylko wsparciem w interesach, negocjatorami kontraktów, ale często również powiernikami tajemnic, terapeutami, a nawet przyjaciółmi. Historia skupia się na Dorocie (Paulina Walendziak), która postanawia przyjechać do Warszawy i z pomocą ojca Marka (Marek Gierszał) znaleźć pracę w przemyśle filmowym. W wyniku nieoczekiwanego splotu przypadków zostaje zatrudniona w najbardziej prestiżowej agencji, która współpracuje z największymi gwiazdami filmu, teatru i telewizji. Czy dziewczyna sprosta wyzwaniu? Czy rzeczywistość okaże się zgodna z jej wyobrażeniami o kulisach show-biznesu?

W każdym odcinku Mojego agenta pojawia się inna gwiazda, która gra samą siebie. W rolach epizodycznych występują m.in. Magdalena Cielecka, Danuta Stenka, Maciej Stuhr, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Tomasz Karolak oraz Daniel Olbrychski. Serial miał premierę 25 grudnia, a nowe odcinki pojawiają się co niedzielę.

Chyłka to serial oparty na powieściach Remigiusza Mroza. Bohaterka, w którą wciela się z dużym powodzeniem Magdalena Cielecka, jest zdolną, bezkompromisową, odważną i niepokorną prawniczką. Doskonale radzi sobie w świecie zdominowanym przez mężczyzn. W każdym z pięciu sezonów podejmuje się innej trudnej sprawy. Na jej drodze stają intrygujący bohaterowie, a kolejne odcinki naznaczone są krwawymi i mrocznymi zwrotami akcji. Dla miłośników kryminałów ten serial Player Original to pozycja obowiązkowa!

Nieobecni to poruszająca historia Mili, która przyjeżdża do domu na święta i odkrywa, że jej bliscy zniknęli. W tym trudnym momencie poznaje Filipa Zacharę – ekscentrycznego i niezwykle bystrego podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych. Wspólnie szukają wskazówek dotyczących tajemniczego zniknięcia.

Nieobecni to produkcja łącząca opowieść obyczajową z intrygującym wątkiem śledczym. W roli Mili występuje Justyna Wasilewska, a podkomisarza z zespołem Aspergera portretuje Piotr Głowacki. W serialu zobaczymy także Danutę Stenkę. Warto obejrzeć również drugi sezon, w całości dostępny w Playerze.

Serial Pajęczyna to historia inspirowana mało znanymi faktami z historii późnego PRL-u, kiedy to w szczycie gierkowskiej prosperity Polska rozwijała własny program atomowy. Dzieciństwo Kornelii Titko, odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, zniszczyła przedwczesna śmierć jej najbliższej rodziny. Po latach w życiu bohaterki pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był oskarżony o zabójstwo jej siostry. Kobieta rozpoczyna prywatne śledztwo.

W gwiazdorskiej obsadzie zobaczymy aktorów takich jak: Joanna Kulig, Eryk Lubos, Michalina Olszanska, Anna Radwan, Szymon Bobrowski, Marek Kalita, Andrzej Grabowski oraz Wojciech Wysocki. Pajęczyna to trzymający w napięciu thriller z bardzo ciekawą intrygą. Nie można przejść obok niego obojętnie!

Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok. Ma tylko jeden cel – udowodnić swoją niewinność. Szybko przekonuje się, że więzienie zmienia każdego.

Skazana to historia na motywach książki Ewy Ornackiej – Skazane na potępienie. W główną bohaterkę wciela się Agata Kulesza. Do obsady dołączyli również: Michał Czernecki, Bartłomiej Topa, Martyna Byczkowska, Aleksandra Adamska, Tomasz Schuchardt oraz Marta Malikowska. To opowieść, którą warto poznać, a ponadto możecie już oglądać jej drugi sezon, który niedawno pojawił się w Playerze.

Bohaterką serialu jest komisarz Agnieszka Polkowska, która musi stawić czoło seryjnemu mordercy. Ściga prawdziwego psychopatę, który odczuwa emocje tylko wtedy, gdy poluje na swoje ofiary. Do obsady serialu należą: Maciej Stuhr, Aleksandra Popławska, Bartosz Gelner, Anna Cieślak, Emma Giegżno, Michał Kaleta i Patrycja Soliman.

Szadź zdobyła nominację do Orła w kategorii "najlepszy filmowy serial fabularny”. Dostępne są trzy sezony, które wciągają od pierwszego do ostatniego odcinka.

W przerwie od klasycznych kryminałów warto obejrzeć Tajemnicę zawodową, która jest serialem obyczajowym z wątkami prawniczymi. Bohaterką produkcji jest 40-letnia Julia (Magdalena Różczka), która po ukończeniu studiów prawniczych w Warszawie związała się ze znanym lekarzem, Andrzejem Żurawskim (Cezary Pazura). Odłożyła na bok swoje ambicje, poświęciła się rodzinie i stworzyła dom, o jakim zawsze marzyła. Jako żona i matka dwóch córek żyła w cieniu męża – do czasu!

Tajemnica zawodowa to serial o ciekawych wątkach fabularnych, w których nie brakuje zaskoczeń i emocji. Powstały dwa sezony, w których występują: Piotr Stramowski, Anna Dereszowska, Tamara Arciuch, Justyna Zielska i Antonina Litwiniak.

Po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, gdzie przez siedem lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki, Sasza Załuska (Magdalena Boczarska) wraca do Polski i niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie. Niechętnie opuszcza córkę i wyrusza do Łodzi, gdzie policja bezskutecznie poszukuje osoby odpowiedzialnej za serię podpaleń i wybuchów. Śledztwo okazuje się wyjątkowo skomplikowane.

Żywioły Saszy – Ogień to adaptacja prozy Katarzyny Bondy. Widzowie co odcinek poznają nowe dowody i tropy. Dzięki temu serial nie pozwala się nudzić!