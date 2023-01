Player - styczeń 2023 na platformie. Nowy sezon Mojego agenta, Klątwa serialu Glee i inne

fot. Player

W styczniu 2023 Player będzie mieć w swojej ofercie wiele ciekawych tytułów. Zaraz po finale 1. sezonu Mojego agenta w serwisie pojawią się premierowe odcinki nowej serii. Widzowie obejrzą kolejne przygody tych, którzy stoją za sukcesami polskich gwiazd kina, teatru i telewizji. Ponadto na platformie pojawią się nowe odcinki Papierów na szczęście. Nie można też zapomnieć o dostępnym całym sezonie hitu Playera pt. Skazana.

Nie zabraknie również wyczekiwanych programów dokumentalnych, takich jak Klątwa serialu Glee czy Młoda Białoruś od reporterów Superwizjera. A w Twoim Pakiecie znajdują się wielkie hity Na noże z Danielem Craigiem oraz Johnny.

Sprawdźcie poniżej, jakie nowości przygotował na styczeń Player.

Player - styczeń 2023

SERIALE

Po raz pierwszy fani Playera nie będą musieli czekać na 2. sezon ich ukochanego serialu. Tydzień po zakończeniu 1. serii „Mojego agenta”, serwis zaprosi ich na premierową 2. Nowe odcinki to jeszcze więcej problemów i, co najważniejsze, jeszcze więcej gorących nazwisk! Czy największe gwiazdy są takie jak my? Jak zachowują się za kulisami, gdy gasną światła kamer i fleszy? O tym najlepiej wiedzą agenci. Dyskretni, dyspozycyjni, pracowici i zaradni – zawsze gotowi, by sprostać każdemu wyzwaniu i okiełznać nawet najbardziej kapryśną gwiazdę. Serial „Mój agent” to polska wersja francuskiego hitu „Dix pour cent”. Produkcja przedstawia losy agentów, którzy na co dzień współpracują z aktorami. Bywają dla nich nie tylko wsparciem w interesach, negocjatorami kontraktów, ale często również powiernikami tajemnic, terapeutami, a nawet przyjaciółmi. W nowym sezonie w rolach samych siebie wystąpią m.in. Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki, Andrzej Seweryn, Krzysztof Zalewski, Adam Graff, Krystyna Janda, Marian Opania i Agata Kulesza.

W każdy czwartek na fanów Playera i historii miłosnych będą czekać dwa premierowe odcinki „Papierów na szczęście”. I tym razem emocji nie zabraknie. Już wkrótce widzowie serialu będą świadkami wydarzeń, które na zawsze zmienią życie bohaterów serialu. Co czeka na Martę, Adama i ich przyjaciół? Tego widzowie dowiedzą się już od czwartku 5 stycznia.

Osadzone. Blok F (nowość) - od 16 stycznia

Akcja "Osadzonych. Blok F", serialu paradokumentalnego rozgrywa się w zakładzie karnym dla kobiet, które aby przetrwać, muszą nauczyć się walczyć o swoje. W świecie, w którym zdrady, zbrodnie i zemsta ścierają się ze sobą codziennie na więziennych korytarzach, ciężko o porządek. Dlatego strażniczki i strażnicy wykorzystają wszystkie dostępne narzędzia, by opanować sytuację i zapobiec kolejnym przestępstwom. Ale co robić, kiedy wszystko już zajdzie za daleko? W każdym odcinku widzowie poznają historię innej osadzonej z bloku F - miejsca, gdzie panują odrębne reguły, a pojęcie dobra i zła tracą na znaczeniu.

W ŚWIECIE ROZRYWKI

Dom otwartych związków (nowość) - premiera 14 stycznia

W tym odważnym eksperymencie socjologicznym przeprowadzanym na oczach widzów, zakochane pary przyjeżdżają do luskusowego kurortu położonego zdala od codzienności, aby sprawdzić, czy otwarcie ich związku na nowe doświadczenia, w tym seks bez zobowiązań z innymi ludźmi wzmocni ich więź.

Magia nagości 6 - premiera 13 stycznia

Kolejna odsłona jednego z najbardziej kontrowersyjnych programów rozrywkowych. Randkowy show, podczas którego kobieta i mężczyzna stają przed trudnym wyborem: widząc tylko nagie ciała kandydatów i kandydatek, będą musieli wytypować dwójkę, która najbardziej przypadnie im do gustu. W kolejnym etapie zobaczą twarze swoich faworytów i ostatecznie zadecydują o tym, z kim udadzą się na randkę. Czy dzięki temu nagiemu eksperymentowi dowiemy się, co naprawdę nas pociąga w kobietach, a co w mężczyznach?

Wiza na miłość. Na odwrót 4 - premiera 22 stycznia

Ulubieni bohaterowie serii dzielą się pikantnymi historyjkami z ostatnich odcinków. Rozmawiają z widzami ze swoich domów i zdradzają najintymniejsze szczegóły relacji! Czwórka Amerykanów przygotowuje się do wyjazdu z kraju, aby zamieszkać z zagranicznymi partnerami. Czy różnice kulturowe i bariery językowe nie staną na drodze do miłości?

NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH DOKUMENTY

Młoda Białoruś - premiera 6 stycznia

Materiał przygotowany przez reporterów „Superwizjera”. Młoda Białoruś - to historia młodych Białorusinów – zmuszonych do ucieczki po brutalnym stłumieniu protestów po sfałszowanych przez Aleksandra Łukaszenkę wyborach w 2020 roku. Bohaterowie dokumentu dzielą się traumatycznymi wspomnieniami tamtych represji. Andriej to młody raper z Białorusi, który musiał uciekać z kraju w obawie o własne życie. Trafił do Polski, gdzie podobnie jak dziesiątki tysięcy młodych Białorusinów próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Tutaj na co dzień pracuje w redakcji “NEXTY” - niezależnym, białoruskim medium - gdzie stał się jedną z twarzy walki z reżimem Łukaszenki. Daleko od rodziny i z dożywotnim zakazem powrotu do domu, Andriej próbuje pogodzić spełnianie marzeń z walką o wolność Białorusi. Sprawy nie ułatwia rosyjska napaść na Ukrainę i niespodziewana szansa dla Andrieja na wyruszenie w dalszą podróż.

Wojna o Amerykę: Zamieszki w Kapitolu - premiera 6 stycznia

Najnowszy dokument pod marką discovery+ Originals ukazujący kulisy politycznych wydarzeń z zza Oceanu sprzed dwóch lat. Zobacz wydarzenia, które rozegrały się na Kapitolu Stanów Zjednoczonych 6 stycznia 2021 r., w tym wywiady z członkami Kongresu i ekskluzywne relacje funkcjonariuszy policji i osób udzielających pierwszej pomocy.

Klątwa serialu Glee - premiera 27 stycznia

Jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji pod marką discovery+ Originals ostatnich tygodni. Serial „Glee” na zawsze zapisał się w historii amerykańskiej telewizji. Obsypywany nagrodami fenomen otworzył drzwi do kariery wielu młodym aktorom. Niestety, dla niektórych był też początkiem końca… Dziś nie ma wątpliwości, że nad obsadą serialu zawisło fatum. Do pierwszej tragedii doszło jeszcze podczas prac na planie. 13 lipca 2013 r. 31-letni Cory Monteith – gwiazda „Glee” – został znaleziony martwy w hotelu w Vancouver. Powód śmierci? Przedawkowanie narkotyków. Trzy lata po zakończeniu „Glee” – w 2018 r. – kolega z planu Monteitha, Mark Salling, popełnił samobójstwo. W 2020 r. media obiegła wieść o śmierci innej gwiazdy „Glee”, Nayi Rivery. W dokumencie pokazującym kulisy życia młodych aktorów serialowego hitu znalazły się m.in. rozmowy ze współlokatorem Monteitha i ojcem Rivery. Wszyscy spróbują odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego sukces „Glee” okazał się zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem.

FILMY W TWOIM PAKIECIE

Pierwsza część hitu z Danielem Craigiem w roli głównej. Słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc. Dzień przed fatalnym zejściem Trombleya w jego posiadłości odbyła się huczna uroczystość z udziałem jego dość szczególnej rodziny. Detektyw Blanc z determinacją i wprawą przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań. Na ekranie także m.in. Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Colette.

„Johnny”, którego Box Office na dziś to prawie milion widzów, zdążył już zachwycić kinomaniaków oraz branżę filmową. To właśnie za poruszającą rolę Patryka Piotr Trojan („Szadź”, “25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”) został uhonorowany nagrodą dla Najlepszego Aktora podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. „Johnny” to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego księdza Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu.

Zaufanie - od 1 stycznia

Amerykański melodramat z Victorią Justice w roli głównej. Właścicielka nowojorskiej galerii Brooke i jej mąż Owen doświadczają wyjątkowych pokus. Rezultaty ich decyzji są niespodziewane.

Komedia, która rozbawi do łez, ogrzeje serca i wzruszy, przypominając, dlaczego tak bardzo kochamy święta. W jednej z głównych ról Dermot Mulroney, pamiętny łamacz serc Julii Roberts i Cameron Diaz z filmu „Mój chłopak się żeni”. Święta to wyjątkowy czas, który spędzamy w spokojnej, rodzinnej atmosferze, jednak tym razem nie dla Emmy. Nowa partnerka ojca okazuje się być jej dawną szkolną przyjaciółką. Emma wdraża plan pozbycia się niechcianej lokatorki wykorzystując Josha - znajomego, który niegdyś je poróżnił.

Chór - od 6 stycznia

Zdobywca 2 Oscarów Dustin Hoffman, lauretka Oscara Kathy Bates oraz Garrett Wareing w filmie François Girarda, twórcy Oscarowych „Purpurowych skrzypiec”. Jedenastoletni Stet (Wareing) jest sierotą. Po śmierci matki, zrozpaczony i zły na cały świat, chłopak zaczyna sprawiać kłopoty. Ze swojego rodzinnego miasteczka w Teksasie trafia do szkoły z chórem chłopięcym. Zbuntowany nastolatek toczy nieustanne wojny to ze szkolnymi kolegami, to z bardzo wymagającym dyrygentem chóru Carvelle (Hoffmann), który dostrzega w nim wielki i niepowtarzalny talent. Zrobi wszystko, żeby chłopak rozwinął swoje umiejętności i odnalazł swoją drogę w życiu.

"Disco Polo" to polska komedia muzyczna w reżyserii Macieja Bochniaka. W obsadzie znaleźli się, m.in. Dawid Ogrodnik, Piotr Głowacki, Joanna Kulig i Tomasz Kot. Szalone lata dziewięćdziesiąte, gdy nad Wisłą zagościła wolność, a cała Polska śniła amerykański sen. Wielka transformacja, gorączka złota, spełniają się marzenia “od zera do Rockefellera”. Tomek i Rudy – chłopaki z prowincji napędzani pasją i marzeniami żegnają szarą rzeczywistość i ruszają na podbój discopolowych list przebojów.

Londyn, maj 1943. Wśród uczestników wizji lokalnej w miejscu samobójczej śmierci Szmula Zygielbojma – żydowskiego polityka z Polski – znajduje się młody dziennikarz i fotoreporter Adam, który przeczuwając, że wyjaśnienie przyczyn tragedii może stanowić interesujący materiał do artykułu, postanawia obserwować oficjalne śledztwo w tej sprawie. Poznając losy Zygielbojma – szczególnie dramatyczne po wybuchu II wojny światowej, która przyniosła masową eksterminację Żydów – docieka związku jego śmierci z niezwykle ważną misją, z jaką przybył on do Wielkiej Brytanii. Misja polegała na uświadomieniu przywódcom oraz mediom zachodniego świata ogromu zbrodni dokonywanej przez Niemcy hitlerowskie na narodzie żydowskim w Europie i konieczności niezwłocznego przeciwdziałania złu. Film jest rzeczową relacją z autentycznych wydarzeń. Obok Zygielbojma zobaczymy na ekranie inne postaci historyczne, wśród nich polskiego emisariusza przybyłego na Zachód z podobnym zadaniem – Jana Karskiego.

Momentum - od 13 stycznia

Laureat Oscara Morgan Freeman i gwiazda "Quantum of Solace" Olga Kurylenko w thrillerze scenarzystów kultowej "Piły mechanicznej''. Alex (Kurlenko) daje się namówić swojemu byłemu partnerowi do udziału w ostatnim skoku. Planowana kradzież drogocennych diamentów ma ich ustawić na resztę życia. Okazuje się jednak, że szlachetne kamienie były jedynie przynętą. Teraz, zamieszana w morderstwo i ścigana przez zawodowego zabójcę (Purefoy) Alex musi odkryć tajemnice skrywane przez tych, którzy wzięli ją na cel.

Kierowca tira przyzwyczajony do lodowych szlaków staje na czele misji ratunkowej. Aby ocalić uwięzionych górników, jego ekipa musi pokonać zamarznięty ocean. W kopalni diamentów na północy Kanady dochodzi do wypadku. Twardy kierowca tira przyzwyczajony do lodowych szlaków staje na czele misji ratunkowej. Aby ocalić uwięzionych górników, jego ekipa musi pokonać zamarznięty ocean. Walcząc z topniejącym lodem i potężnym sztormem, odkrywają prawdziwe zagrożenie, którego nikt nie mógł przewidzieć.

W Nowym Jorku życie, sztuka i mafijne porachunki mają wiele punktów wspólnych. Informacja o cennym obrazie Andy’ego Warhola powoduje ogromne poruszenie. Do akcji wkracza grupa barwnych postaci, a wśród nich: fałszerz, który przy okazji jest handlarzem dzieł sztuki, gangster i malarz, uwodzicielska konserwatorka muzeum oraz kaskader i niedoszły ninja. Rozpoczyna się pełen zwrotów akcji wyścig o obraz, a przy okazji brutalna i wybuchowa walka o pieniądze, władzę i miłość.

Oparta na faktach historia Georga Elsera – niemieckiego stolarza, który w listopadzie 1939 roku przeprowadził nieudany zamach na Adolfa Hitlera. 1 września 1939 roku z rozkazu Adolfa Hitlera armia niemiecka napada na Polskę. W wyniku błyskawicznej kampanii, w ciągu kilku tygodni, udaje się zająć cały kraj. Agresywna polityka Hitlera przyjęta zostaje przez Niemców z entuzjazmem. Są jednak tacy, którzy mają odwagę powiedzieć „nie” imperialistycznym zapędom przywódcy III Rzeszy. Jednym z nich jest 36-letni Georg Elser, który postanawia podłożyć bombę w Piwnicy Mieszczańskiej w Monachium – miejscu, w którym co roku Hitler ma zwyczaj świętować rocznicę puczu monachijskiego.

Podwodna pułapka - od 20 stycznia

Lisa i Kate spędzają bajeczne wakacje w Meksyku. Najważniejszym punktem ich wakacyjnej przygody ma być nurkowanie z rekinami – kobiety będą mogły podziwiać piękno podwodnej flory i fauny z wnętrza specjalnej ochronnej klatki dla nurków. Nie przypuszczają, że wywołujące dreszczyk spotkanie z rekinami zamieni się w koszmar, gdy pęknie lina łącząca je ze statkiem. Na głębokości 47 metrów, zdane wyłącznie na siebie, w obliczu kurczących się zapasów tlenu, będą musiały stanąć oko w oko z żarłaczem białym – podmorskim drapieżnikiem, którego przysmak stanowi ludzkie mięso.

Koszmar I wojny światowej stał się oficjalnie zamkniętym rozdziałem w historii Europy, ale echa konfliktu nie tylko nie słabną, lecz wręcz nasilają się wraz z powrotem żołnierzy do domów, w których nie będą potrafili się już nigdy odnaleźć. Jednym z nich jest Peter Perg, weteran wojny i były więzień rosyjskich obozów, który przybywa wraz z wykończonymi fizycznie i psychicznie kolegami do Wiednia. Mężczyźni, wrogo przyjęci w mieście, które nazywali niegdyś swym domem, obserwują z niedowierzaniem, jak bardzo zmienił się dawny klejnot w koronie monarchii austro-węgierskiej.

Pozycja dla młodszych użytkowników Playera. Rechotek jest żabą, która przeżywa kryzys tożsamości – nie lubi skakać i nie znosi niczego, co wiąże się z wodą. Wraz ze swoim najlepszym przyjacielem – latającą wiewiórką – wyrusza przez amazońską dżunglę w poszukiwaniu swego miejsca w życiu. Na swej drodze spotkają całą plejadę najbardziej barwnych zwierzątek, jakie można sobie wyobrazić. Kłopoty zaczną się, gdy Rechotek uwierzy, że jest zaklętym w żabę ludzkim księciem i za wszelką cenę postanowi znaleźć księżniczkę, która odczaruje go pocałunkiem. Tylko jak tu w dżungli znaleźć księżniczkę?

Lucy Hutton to ambitna młoda kobieta, która pracuje dla dużego wydawnictwa. W biurze siedzi naprzeciwko wyrachowanego Joshuy Templemana, którego nienawidzi całym sercem. Ich rywalizacja tylko rośnie, ponieważ obaj walczą o wysokie stanowisko. Aby osiągnąć swój cel, bohaterowie są zmuszeni wyłudzać przychylność przełożonym. Ich pojedynek zamienia się w bitwę na rozum, ale spontaniczny pocałunek w windzie przynosi dramatyczne zmiany we wszystkim, co się dzieje.

