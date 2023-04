Player - oferta na kwiecień 2023. Niebezpieczni dżentelmeni i Pati

fot. materiały prasowe

Znamy ofertę Playera na kwiecień 2023 roku. Poniżej znajdziecie listę z najciekawszymi tytułami.

Co będzie można obejrzeć na Playerze w kwietniu? Jednym z najbardziej interesujących tytułów są z pewnością Niebezpieczni dżentelmeni z gwiazdorską obsadą, w której są między innymi Tomasz Kot i Marcin Dorociński. Poza tym w serwisie zadebiutuje nowa produkcja pod marką Player Original, czyli Pati. Serial pokaże, jak tytułowa bohaterka, znana ze Skazanej, trafiła do więzienia. A to dopiero początek.

Dajcie znać, jaki tytuł zainteresował was najbardziej. Czekamy na wasze komentarze.

Player - oferta na KWIECIEŃ

Seriale

PATI

Główna bohaterka swoją charyzmą, bezczelnością, poczuciem humoru i niepowtarzalnym stylem bycia podbiła serca widzów Skazanej i Playera. Teraz użytkownicy Playera dowiedzą się, jak doszło do tego, że trafiła do więzienia.

Premiera: 28 kwietnia.

Pati

Dokumenty

GRUPA LOST BOY – NA TROPIE GLOBALNEJ SIATKI PEDOFILI

W 2006 roku 15-letni Martin z Bergen zawarł internetową znajomość z równolatkiem. Kiedy w końcu doszło do spotkania, zamiast kolegi w jego wieku, na miejscu pojawił się 39-letni mężczyzna. Nastolatek natychmiast zawiadomił policję, która krok po kroku rozpracowała dużą siatkę norweskich pedofili.

Premiera: 7 kwietnia.

BARTOSZ ZMARZLIK. ŚCIGAJĄC MARZENIA

Seria dokumentalna, która składa się z trzech odcinków. Produkcja opowie o trzykrotnym mistrzu świata na żużlu, Bartoszu Zmarzliku. Jak zdradza Player, to opowieść o pasji, wzlotach i upadkach, dążeniu do doskonałości, ale przede wszystkim o miłości do sportu i obsesji na punkcie żużla.

Premiera: 27 kwietnia.

foto. Kino Świat

Filmy

NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI

Plejada wybitnych polskich aktorów odsłaniająca nieznane oblicze słynnych i kultowych postaci oraz piętrowa zagadka kryminalna i niepowtarzalna atmosfera Zakopanego - wszystko to w reżyserskim debiucie fabularnym Macieja Kawalskiego. Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn i Wojciech Mecwaldowski jako artystyczne, naukowe i… celebryckie osobowości początku XX wieku w sensacyjnej historii, której próżno szukać na kartach podręczników.

Premiera: 7 kwietnia.

JFK: DROGA DO PRAWDY

Zamach na prezydenta Kennedy’ego to temat, z którym Oliver Stone zmaga się od lat. Nakręcony przez niego film JFK z 1991 roku dostał osiem nominacji do Oscarów, choć sam reżyser był oskarżany o powielanie teorii spiskowych. Po trzech dekadach zrealizował dokument będący swoistym aneksem do tamtego tytułu.

Premiera: 7 kwietnia.

9 MIL

Producenci filmu Niemożliwe przedstawiają nowy thriller twórcy filmu Cela 211. Co roku 500 ton narkotyków przekracza granice Maroko i Hiszpanii. Nigdy dotąd 9 mil nie było tak cenne. Nigdy nie było tak niebezpieczne.

Premiera: 7 kwietnia.

FRANCUSKI NUMER

Polska komedia. Pięćdziesięcioletni bezrobotny Stefan i jego dwudziestodwuletni syn Janek wybierają się wspólnie do Paryża. W dniu wyjazdu okazuje się jednak, że nie mają pieniędzy na bilety. W gazecie znajdują "autostopowe" ogłoszenie Magdy, jednak szybko okaże się, że nie tylko oni postanowili na nie odpowiedzieć.

Premiera: 7 kwietnia.

PIES

Były Ranger Jason Briggs nie umie sobie ułożyć życia bez wojska. Gdy dostaje szansę powrotu do służby przyjmuje ją z entuzjazmem i bez zastanowienia. Szansa nazywa się Lulu i jest owczarkiem belgijskim o bogatej historii służby wojskowej. Komedia z pazurem o szorstkiej przyjaźni między żołnierzem po przejściach i psem z przeszłością. Debiut reżyserski i znakomita główna rola Channinga Tatuma, gwiazdy Magic Mike’a.

Premiera: 14 kwietnia

PRAWDZIWA HISTORIA

Burt Munro (Anthony Hopkins) wyrusza w wymarzoną podróż. Chce spełnić swoje największe marzenie: wystartować w zawodach na legendarnym torze Bonneville w USA i ustanowić rekord świata w prędkości na udoskonalonym przez siebie motocyklu Indian Scout. Ekscytująca, pełna humoru i przygód droga na miejsce wyścigu będzie dla Burta podróżą życia.

Premiera: 14 kwietnia.

WCIĄŻ JĄ KOCHAM

Główny bohater jest przystojnym żołnierzem Sił Specjalnych, odwiedzającym na przepustce swojego ojca. Savannah jest pełną ideałów studentką z zamożnej rodziny, spędzającą w domu rodzinnym ferie wielkanocne. Oboje pochodzą z różnych światów, ale kiedy poznają się przypadkiem na plaży, natychmiast budzi się w nich wzajemne uczucie. Wkrótce jednak zostanie wystawione na próbę.

Premiera: 14 kwietnia.

OPERACJA MINCEMEAT

Wciągająca historia jednego z największych podstępów w dziejach II wojny światowej.

Premiera: 21 kwietnia.

źródlo: Lionsgate

SERIA NIEZGODNA

Filmowa adaptacja młodzieżowych bestsellerów autorstwa Veronici Roth. Na serię składają się trzy filmy: Niezgodna, Zbuntowana i Wierna.

Premiera: 21 kwietnia.

JOHNNY ENGLISH

Zwariowana komedia z udziałem Rowana Atkinsona - popularnego brytyjskiego komika, twórcy postaci Jasia Fasoli. Johnny English to pracownik biurowy służb specjalnych, nieporadny i pechowy, ale pełen entuzjazmu i dobrych intencji. Bohater wyruszy na misję, by odzyskać Klejnoty Koronne i pomścić agentów, którzy polegli przed nim.

Premiera: 28 kwietnia.