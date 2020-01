Player.pl na styczeń 2020. Polecamy filmy i seriale

Player.pl na styczeń 2020 przygotował zupełnie nową ofertę - do biblioteki platformy dołączają ciekawe filmy i seriale, które mogą zaintrygować wszystkich kinomanów. Co warto obejrzeć w tym miesiącu? Pojawi się między innymi film Narodziny gwiazdy, gdzie Bradley Cooper wciela się w borykającego się z problemami osobistymi gwiazdora muzyki country. Po jednym z koncertów trafia do baru dla drag-queen, gdzie jest świadkiem występu Ally (Lady Gaga). Muzyk traci dla niej głowę i pomaga jej w wybiciu się dalej w karierze muzycznej.

Polecamy także serial The Outsider, który przedstawia losy Ralpha Andersona (Ben Mendelsohn), doświadczonego policyjnego śledczego, który wezwany zostaje do parku miejskiego, gdzie odnaleziono zmasakrowane ciało 11-letniego chłopca. Pozornie proste dochodzenie zaczyna się jednak komplikować. Anderson decyduje się więc na współpracę z prywatną detektyw Holly Gibney (Cynthia Erivo), która znana jest ze swoich niekonwencjonalnych metod śledczych. W miarę rozwoju dochodzenia, detektywi zaczynają kwestionować wszystko, w co wierzą.

Zobaczcie pełną listę - player.pl na styczeń 2020. Filmy i seriale