PlayStation i LeBron James współpracują przy limitowanej edycji akcesoriów do PlayStation 5

fot. PlayStation.Blog

PlayStation prezentuje limitowane edycje pokrywy konsoli PS5 i kontrolera bezprzewodowego DualSense, zaprojektowanych wspólnie z LeBronem Jamesem ikoną sportu, filantropem, przedsiębiorcą i przedstawicielem programu PlayStation Playmaker. LeBron współprojektował pokrywę konsoli PS5 i kontroler bezprzewodowy DualSense, które pokryte są osobistymi obrazami i powiedzonkami, które miały dla niego ważne znaczenie w trakcie jego kariery.

Oto słowo od LeBrona o tym, co ta współpraca dla niego znaczy:

Wciąż niesamowita jest dla mnie myśl, że dzieciak z Akron, który dorastał grając w gry, dostaje możliwość stworzenia czegoś takiego. Zaprojektowanie pokrywy konsoli i kontrolera PlayStation, które są ukłonem w stronę moich uczniów z „I Promise” i tego, skąd pochodzimy, to całkiem fajna sprawa. Mam nadzieję, że to coś, co nadal będzie inspirować każdego, kto tego dotknie, i że będą mieli trochę zabawy, znajdując znaczenie w każdym szczególe. - LeBron James

Od swoich rekordowych osiągnięć w koszykówce po niezwykłe wysiłki na rzecz swojej społeczności, LeBron jest inspiracją dla wielu. To pierwszy z PlayStation Playmekers, który współpracował przy projektowaniu limitowanych produktów PlayStation. Wizja LeBrona stała się rzeczywistością i pokazała pasję jaką darzy gry i społeczności.

fot. PlayStation.Blog

Jeszcze w tym roku fani LBJ i PlayStation będą mogli zamówić akcesoria w przedsprzedaży wyłącznie poprzez direct.playstation.com. na wybranych rynkach.

To dopiero początek programu PlayStation Playmakers. Z niecierpliwością czekamy na kolejne historie z tej dynamicznej i rozwijającej się sieci talentów, do których oprócz LeBrona należy między innymi Romelu Lukaku, którzy z pasją dzielą się ze światem swoją miłością do PlayStation i gier wideo. Reprezentują oni jednych z najbardziej ekscytujących twórców, sportowców, aktorów, artystów, graczy i animatorów. Celem PlayStation Playmakers jest inspirowanie fanów gier i udowadnianie potęgi zabawy.