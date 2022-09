Na Netflixa trafią gry Ubisoftu. Jedną z nich będzie mobilne Assassin's Creed

fot. Netflix

Podczas Ubisoft Forward 2022 poinformowano o nawiązaniu bliższej współpracy pomiędzy Ubisoftem i Netflixem. W przyszłości w aplikacji mobilnej streamingowego giganta pojawią się trzy produkcje francuskiej firmy. Będą to Mighty Quest for Epic Loot, czyli połączenie gatunków hack&slash i roguelite, Valiant Hearts 2, kontynuacja dobrze ocenianej przygodówki z 2014 roku na silniku UbiArt oraz mobilne Assassin's Creed. Ten ostatni tytuł obecnie znany jest obecnie pod nazwą kodową Codename Jade i ma być grą akcji z otwartym światem, która zabierze graczy do Chin. Żadna z tych gier nie doczekałą się jeszcze konkretnych dat premier.

Warto również przypomnieć, że w produkcji znajduje się także serial live-action w uniwersum Assassin's Creed. Szczegóły na temat tego projektu trzymane są w tajemnicy, wiemy jedynie, że showrunnerem został Jeb Stuart, znany między innymi z prac nad serialem Wikingowie: Walhalla.