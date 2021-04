PlayStation Plus w kwietniu. Abonenci zagrają m.in. w Days Gone

SIE

Sony przedstawiło ofertę PlayStation Plus na kwiecień 2021 roku. Bez wątpienia największą atrakcją, o której było wiadomo już od jakiegoś czasu, będzie udostępnienie wszystkim posiadaczom PlayStation 5 (z aktywnym abonamentem) produkcji Oddworld: Soulstorm od dnia premiery. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, bo subskrybenci usługi otrzymają też dostęp do dwóch solidnych gier na konsolę PlayStation 4: Days Gone, czyli produkcji z otwartym światem i motocyklistą w roli głównej oraz nastawionego na kooperację Zombie Army 4: Dead War.

Obecność Days Gone może niektórych zaskoczyć, bo tytuł ten dostępny jest także w ramach zestawu PS Plus Collection. Warto jednak zaznaczyć, że z tego bonusu (przynajmniej oficjalnie) mogą skorzystać wyłącznie posiadacze konsol PS5, podczas gdy wersja dostępna w ramach kwietniowej aktualizacji bez problemu uruchomi się na PlayStation 4.

Wszystkie trzy gry będzie można pobierać od 6 kwietnia.