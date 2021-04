Gry ze starszych konsol w usłudze xCloud. 16 produkcji trafiło już na urządzenia mobilne

fot. Microsoft

Sony niedawno poinformowało, że latem tego roku zamknie dostęp do PlayStation Store na PS3, PSP i PS Vita, przez co gracze stracą możliwość zakupu cyfrowych gier na tych platformach. Zupełnie inne podejście oferuje Microsoft, który nie tylko pozwala na zakup klasycznych produkcji i uruchamianie ich na nowszych konsolach, ale też... zdecydował się na wprowadzenie tytułów dostępnych w ramach wczesnej kompatybilności do usługi xCloud, która umożliwia grę w chmurze na urządzeniach mobilnych.

Na początek gracze otrzymują możliwość zagrania w 16 produkcji z pierwszego Xboksa i Xboksa 360. Wśród nich znalazły się między innymi trzy części Gears of War, Fable II oraz Fallout: New Vegas. Zapewniono też, że z czasem możemy spodziewać się kolejnych retro tytułów w ramach tej usługi.

Tak prezentuje się kompletna lista gier z konsol Xbox i Xbox 360 w ramach usługi xCloud.

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Fable II

Fallout: New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Jetpac Refuelled

Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Viva Piñata

Viva Piñata: TIP