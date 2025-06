W pecetowe porty gier z PlayStation zagra więcej graczy. Sony wycofuje się z kontrowersyjnej blokady

fot. SIE

Niektóre gry Sony, które w ostatnich latach trafiły na PC, były niedostępne w regionach bez dostępu do PlayStation Network. A przynajmniej nie w standardowy sposób. Gracze musieli obejść się smakiem lub uciekać się do obchodzenia blokad, na przykład zakładając konta PSN i Steam przypisane do innych krajów. O ile takie rozwiązanie dało się jeszcze jakoś usprawiedliwić w przypadku gier sieciowych (np. dziś już niedziałającego Concord), o tyle w przypadku tytułów singleplayer budziło ono spore kontrowersje. Wygląda jednak na to, że to już przeszłość.

Jak zauważył użytkownik serwisu X o pseudonimie Wario64, ograniczenia regionalne zniknęły z kart Steam następujących produktów: God of War: Ragnarok, The Last of Us Part II Remastered, Marvel's Spider-Man 2 i Helldivers 2. Tym samym mogą je nabyć użytkownicy z takich krajów, jak między innymi Albania, Armenia czy Bośnia i Hercegowina.

Warto również przypomnieć, że niedawno na PC zadebiutowało Stellar Blade. Gra nie miała żadnych blokad regionalnych, co przełożyło się na świetne wyniki — produkcja studia Shift Up Corporation stała się najpopularniejszym singleplayerowym tytułem z PlayStation na platformie Valve, przyciągając jednocześnie ponad 190 tysięcy graczy. Lepszym wynikiem może pochwalić się jedynie nastawione na kooperację Helldivers 2 (ponad 450 tysięcy graczy w jednym momencie).