PlayStation VR2 – cena i data premiery ujawnione. Za zestaw VR zapłacicie więcej niż za PS5!

fot. PlayStation

Z wpisu na oficjalnym blogu PlayStation dowiadujemy się, że zestaw gogli VR wraz dwoma kontrolerami wejdzie do sprzedaży 22 lutego 2023 roku. Do zestawu będzie można dokupić kolejne kontrolery, a także bazę do ich ładowania, które również będą miały swoją premierę 22 lutego 2023.

Oto lista dostępnych zestawów PS VR2 oraz akcesoriów wraz z zalecanymi cenami detalicznymi każdego produktu.

PlayStation VR2

599,99 € zalecana cena detaliczna (z podatkiem)

Zawiera zestaw PS VR2, kontrolery PS VR2 Sense i słuchawki stereo

fot. PlayStation

PlayStation VR2 z grą Horizon Call of the Mountain

649,99 € zalecana cena detaliczna (z podatkiem)

Zawiera voucher do sklepu PlayStation Store na grę Horizon Call of the Mountain, zestaw PS VR2, kontrolery PS VR2 Sense i słuchawki stereo

fot. PlayStation

Baza ładująca kontrolery PlayStation VR2 Sense

49,99 € zalecana cena detaliczna (z podatkiem)

Gracze mogą ładować kontroler PS VR2 Sense dzięki prostej konstrukcji typu „click-in”, bez konieczności podłączania go do konsoli PS5, co zwalnia porty USB konsoli.

fot. PlayStation

Samodzielne gry, w tym także Horizon Call of the Mountain, już o tego miesiąca będą dostępne w zamówieniach przedpremierowych.

fot. PlayStation

Podczas pierwszej fazy wprowadzania na rynek PS VR2 gracze w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii i Luksemburgu początkowo będą mogli zamówić PlayStation VR2 w przedsprzedaży wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego PlayStation pod adresem direct.playstation.com. Zamówienia przedpremierowe rozpoczną się 15 listopada, a gracze mogą zacząć rejestrować się do zamówień przedpremierowych już od dziś. Zamówienia z direct.playstation.com na zestawy słuchawkowe i pakiety PlayStation VR2 zostaną wysłane w ciągu tygodnia od premiery.

Na innych rynkach PlayStation VR2 będzie sprzedawane u uczestniczących w projekcie sprzedawców detalicznych, ale zamówienia przedpremierowe również rozpoczną się 15 listopada. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez lokalnych sprzedawców.

Technologia PlayStation VR2 Sense obejmuje kluczowe funkcje, które umożliwiają wyjątkowe wrażenia z rozgrywki, takie jak sprzężenie zwrotne z zestawem VR, śledzenie ruchu gałek ocznych, dźwięk 3D oraz adaptacyjne spusty i haptyczne sprzężenie zwrotne z kontrolerów PS VR2 Sense.

Źródło: PlayStation

Dodatkowo, dzięki ulepszonemu śledzeniu kontrolerów przez zestaw VR oraz wysokiej wierności obrazu w formacie 4000 x 2040 HDR (2000 x 2040 na oko), PS VR2 zapewnia graczom prawdziwe wrażenia z gier nowej generacji.

Sony obiecuje poprawiony komfort użytkowania PS VR2 – konstrukcja jest lżejsza i smuklejsza w porównaniu z poprzednim zestawem VR. Otwór wentylacyjny zapewnia dodatkowy przepływ powietrza, a pokrętło regulacji pozwala na lepsze dostosowanie wyświetlaczy do rozstawu źrenic.

Sony spodziewa się ponad 20 tytułów w momencie premiery PlayStation VR2, do Horizon Mountain Call, Resident Evil i kilku innych wcześniej pokazanych właśnie dołącza kolejnych 11 gier – możecie obejrzeć je w galerii poniżej – a kolejne ujawnione zostaną bliżej lutowej daty wejścia zestawu VR na rynek.

The Dark Pictures: Switchback VR