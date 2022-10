Ile będziemy czekać na porty gier Sony z PlayStation na PC?

fot. SIE

Sony chce czekać co najmniej rok z portowaniem swoich gier z PlayStation na PC, jednak sieciowe gry multiplayerowe mogą zostać wydane jednocześnie na obie platformy. Jeszcze przed końcem 2022 roku Sony wyda na PC aż pięć portów gier, które wcześniej były ekskluzywne dla PlayStation. Jednak firma jak dotąd nie wyjaśniała, jak długo chce czekać między premierą gry na PlayStation a wypuszczeniem jej portu na PC.

Szef PlayStation Studios, Hermen Hulst, powiedział we wtorek, że Sony planuje wydawać porty PC swoich gier dla jednego gracza co najmniej rok po premierze na konsolach PlayStation. Zorientowane na grę w sieci tytuły typu live-service mogą jednak zadebiutować na PlayStation i PC jednocześnie.

Komentarz, wygłoszony w powyższym wywiadzie udzielonym YouTuberowi Julienowi Chièze, jest zgodny z tym, jak Sony radziło sobie do tej pory z portami PC. God of War i Spider-Man początkowo trafiły na PlayStation 4 w 2018 roku, a w tym roku pojawiły się na PC. Sony wkrótce wyda wersje pecetowe gier Uncharted 4 (2016), Spider-Man: Miles Morales (2020) i Sackboy: A Big Adventure (2020).

W zeszłym miesiącu, należące do Sony studio Naughty Dog potwierdziło, że The Last of Us Part 1 pojawi się na PC „bardzo szybko” po premierze na PS5, co prawdopodobnie oznacza jakiś czas w 2023 roku. Inne konwersje Sony na PC, które mogą pojawić się w przyszłym roku, to Horizon: Forbidden West i Ghost of Tsushima. Plotki sugerują, że wielokrotnie nagradzany Returnal również w niedługim czasie trafi na PC. Znacznie mniej wiadomo jednak o nadchodzących grach Sony w ramach usług live-service.

fot. SIE

PlayStation Studios jest znane głównie z produkcji zorientowanych na fabułę, kinowych gier dla jednego gracza o wysokiej wartości produkcyjnej, takich jak wspomniane Spider-Man czy Uncharted. Sony nie podejmowało ostatnio zbyt wielu prób tworzenia gier wieloosobowych, ale planuje wydać ich aż 10 do marca 2026 roku. Wśród nich znajdzie się prawdopodobnie „Project Matter” firmy Bungie, nadchodząca gra wieloosobowa The Last of Us, chodzą też pogłoski o wieloosobowej grze Horizon Zero Dawn oraz innych projektach od Deviation Games i Haven Studios.

W tym tygodniu Hulst powiedział serwisowi Axios, że sprzedaż gier Sony na PC pomogła jej w dalszym inwestowaniu w coraz droższe produkcje typu blockbuster. W rozmowie z Reutersem potwierdził, że firma planuje zwiększyć swój udział w rynku gier na PC i urządzenia mobilne. Opóźnianie portów PC ma jednak sens, jeśli Sony wykorzystuje flagowe gry do sprzedaży konsol PlayStation. Z kolei tytuły multiplayer live-service korzystają z szybkiego budowania dużej liczby graczy, co jest łatwiejsze na dwóch platformach zamiast jednej.