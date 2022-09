PlayStation VR2 – pierwsze wrażenia z grania!

fot. PlayStation

Najpierw podsumujmy to, co już wiemy. Plotki pojawiały od lat, ale PlayStation oficjalnie zapowiedziało PlayStation VR2 w lutym 2021 roku i choć nie potwierdziło jeszcze daty premiery, to nowe gogle VR do PlayStation 5 najpewniej trafią do sprzedaży na początku przyszłego roku. Pod względem technicznym będą oferować wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2000x2040 dla każdego oka, HDR, częstotliwości odświeżania 90 Hz i 120 Hz oraz 110 stopniowe pole widzenia. Do konsoli PlayStation będą podłączane za pomocą jednego kabla USB-C. Poznaliśmy też już kilka ciekawych funkcji, jak np. włączanie jednym przyciskiem kamer pozwalających zobaczyć wnętrze pomieszczenia bez konieczności zdejmowania gogli. Cena jest na razie nieznana, ale spekuluje się, że w związku z inflacją, a także tym, że Sony podnosi ceny PlayStation 5, może okazać się wyższa niż w przypadku poprzednich PlayStation VR i sięgnąć nawet 500 dolarów.

Dziennikarze The Verge Victoria Song i Jay Peters o goglach:

Sam sprzęt PSVR2 był bardzo przyjemny w użyciu. Podobnie jak większość nowoczesnych zestawów VR, pozwala on na regulację opaski, aby wszystko wygodnie spoczywało na głowie, a także można dostosować rozstaw źrenic (IPD), aby soczewki wewnątrz zestawu były w odpowiedniej odległości dla Ciebie.

Oraz o wrażeniach ze sterowania nowymi kontrolerami:

Haptyka była doskonała, co może nie być zbyt zaskakujące, jeśli poczułeś doskonałą haptykę Sony w DualSense. Wykrywanie dotyku było naprawdę poręcznym sposobem interakcji ze światami VR. Jasne, możesz podnieść broń, ale pozwala to również na zginanie palców i interakcję z obiektami w bardziej naturalny sposób. Nie było to idealne rozwiązanie, ani nie było dostępne w każdej grze, którą wypróbowaliśmy, ale kiedy działało, dodawało dodatkową warstwę immersji.

Dziennikarze mieli okazję zagrać przede wszystkim we flagowy tytuł, jaki Sony szykuje na premierę gogli, czyli Horizon Call of the Mountain. Tamoor Husain z GameSpotu napisał:

Poziom szczegółów na wyświetlaczu był naprawdę przytłaczający, głównie dlatego, że nie spodziewałem się tego po grze VR. Wiem, jak lekceważąco brzmi to w odniesieniu do wszystkich gier VR, wśród których z pewnością jest więcej niż kilka imponująco wyglądających. Istnieje jednak wyraźna granica między wyglądem gry VR i gry bez VR – jest pewien poziom bogactwa, szczegółowości i dopracowania, który oddziela te dwie rzeczy. Horizon Call of the Mountain na PSVR 2 zaciera tę granicę.

Z kolei dziennikarze The Verge tak napisali o Horizon Call of the Mountain:

Poczucie skali w grze jest niesamowite, a obserwowanie gigantycznego mechanicznego dinozaura przechadzającego się bezpośrednio nad głową było jak wizyta w postapokaliptycznym Parku Jurajskim. Wspinaczka po skałach była również niesamowitą zabawą, pod warunkiem, że oparłeś się chęci spojrzenia w dół na przepaści znajdujące się poniżej. Nowe kontrolery Sense wibrują, gdy dotykasz obiektów, więc dodało to dodatkową warstwę fizyczności, gdy wyciągasz łuk i wypuszczasz strzałę.

Dziennikarz IGN Bo Moore tak podsumował swój pierwszy kontakt ze sprzętem:

PlayStation VR2 na szczęście sprawia wrażenie nowoczesnego wejścia w świat VR, z najwyższą wiernością wizualną i wygodną ergonomią. Haptyka i adaptacyjne spusty, jeśli zostaną dobrze zaimplementowane, będą mile widzianym dodatkiem do wciągającego doświadczenia. Jak w przypadku każdego nowego sprzętu, pytanie brzmi, czy będzie wystarczająco dużo gier, aby inwestycja się opłaciła. Gry first-party takie jak Horizon Call of the Mountain z pewnością pomagają zmniejszyć te obawy, a choć nic nie zostało jeszcze ogłoszone, byłbym zszokowany, gdyby wybitny Half-Life: Alyx nie trafił na tę platformę.

Sony zapowiedziało też nową grę na PlayStation VR2 – Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition. Więc może rzeczywiście tym razem nie zabraknie wciągających gier VR, które będą wykorzystywały to, że w końcu rozdzielczość, a co za tym idzie, jakość grafiki będą stały na nowym poziomie.