Kiedy premiera PlayStation VR2?

fot. PlayStation

Kolejna wcielenie headsetu VR od PlayStation prawdopodobnie trafi do sprzedaży w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Nie ma jeszcze informacji na temat ceny PSVR2. Oryginalny pakiet startowy PlayStation VR był wyceniony na 1769 zł, choć w ciągu ostatnich kilku lat stopniowo obniżał cenę. Ale po tym, gdy Oculus Quest 2 podrożał ze względu na zwiększone koszty produkcji, PSVR 2 może również mieć nieco wyższą cenę.

https://twitter.com/PlayStationUK/status/1561840354290274304

Nadzieje związane z PSVR 2 są duże, ponieważ Sony obiecuje duże ulepszenia sprzętowe w stosunku do poprzednika. Zestaw będzie wyposażony w wyświetlacz OLED zdolny do pracy w rozdzielczości 4K, z częstotliwością odświeżania do 120 Hz i 110-stopniowym polem widzenia. Wewnętrzne śledzenie ruchu oznacza, że nie trzeba będzie polegać na zewnętrznej kamerze, która śledzi ruchy podczas grania, podczas gdy śledzenie ruchu oka w połączeniu z renderowaniem foveated będzie odpowiadać za wyższą jakość grafiki tam, gdzie patrzymy i jej rozmycie na peryferiach naszego widzenia.

fot. PlayStation

Wygląda też na to, że PSVR będzie miało zdrowszą premierę niż PSVR, wychodząc wraz z 20 nowymi grami z różnych gatunków. Choć nie wiemy, jakie będą wszystkie gry na PSVR 2, to znajdą się wśród nich między innymi Horizon Call of the Mountain, Resident Evil: Village i Among Us.

Inne pogłoski mówią o tym, że PSVR 2 będzie wstecznie kompatybilne, co pozwoli graczom na zanurzenie się w istniejącej bibliotece gier PSVR od razu po uruchomieniu. Wygląda na to, że nowy, elegancki i ulepszony system VR firmy Sony będzie lepszy od poprzednika we wszystkich kluczowych aspektach.