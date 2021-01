Plex Arcade – nowy serwis streamingowy dla miłośników Atari

Źródło: Plex

Plex postanowił dołączyć do szerokiego grona platform cloud gamingowych i udostępnić własną usługę tego typu. Ale w przeciwieństwie do serwisów pokroju GeForce NOW, Stadia czy xCloud, nowy serwis nie będzie skupiać się na tytułach z górnej półki pokroju Cyberpunka 2077 czy Hitman III. Plex Arcade to projekt skierowany do miłośników retro zainteresowanych grami z Atari.

Nietypowa grupa docelowa nie jest jedynym elementem, który odróżnia Plex Arcade od konkurencji. Usługa nie bazuje na serwerach firm trzecich, strumieniuje gry z serwera multimediów, który postawimy we własnym domu. Ponadto wdrożono ją we współpracy z platformą Parsec, dlatego konieczne będzie zalogowanie się w tym serwisie. Z usługi nie skorzystają także ci, którzy z Plexa korzystają na Linuksie, gdyż Parsec nie obsługuje tego systemu.

Choć w podstawowej wersji usługi do dyspozycji otrzymujemy tylko 27 tytułów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozszerzyć bibliotekę o nowe gry, gdyż Plex Arcade pozwala wgrywać własne ROM-y oraz korzystać z zewnętrznych emulatorów. Po skonfigurowaniu serwera będziemy mogli zalogować się do usługi zdalnie za pośrednictwem urządzeń z Androidem, iOS-em, pudełek strumieniujących z tvOS oraz poprzez przeglądarkę Chrome. Serwis powinien obsłużyć większość kontrolerów Bluetooth dostępnych na rynku.

Z Plex Arcade można skorzystać za darmo w ramach siedmiodniowego okresu próbnego. Po tym czasie za dostęp o usługi zapłacimy 5 dolarów miesięcznie. Subskrybenci Plex Passa mogą liczyć na niewielką zniżkę – w ich przypadku miesięczny abonament wyceniono na 3 dolary.