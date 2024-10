Plotka mówi, o czym będzie Venom 3. Dwaj faworyci fanów NIE wcielą się w Knulla

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Do premiery Venom 3: Ostatni taniec pozostał niecały miesiąc. Będzie to zwieńczenie trylogii przygód Eddiego Brocka (Tom Hardy) z kosmicznym symbiontem. Pojawiają się jednak spekulacje po ostatnim zwiastunie, które mówią o tym, że jest to jedynie wprowadzenie do Spider-Mana 4 z Tomem Hollandem. Wówczas dwie postaci miałyby się spotkać po raz pierwszy i połączyć siły w walce z potężnym Knullem z komiksów Marvela, którego zapowiedziano już nie raz w materiałach promocyjnych do Venoma 3.

Ta plotka pochodzi od Alexa Pereza z The Cosmic Circus, który teraz wskazał potencjalną poszlakę względem fabuły kolejnego filmu. Wspomniał on o konkretnym komiksie z Venomem. Jakie wnioski można wyciągnąć?

We wskazanej przez niego historii Cletus Kasady został wskrzeszony przez symbiont, który należał do Knulla. Do życia przywraca go kult tego złoczyńcy. Ciekawszy jest jednak inny motyw. W tej samej historii Knull potrzebuje fragmentów symbionta, które zabiera poprzednim właścicielom, aby stworzyć za ich pomocą swoją zbroję. To może się pokrywać z zapowiedziami filmu, gdzie mówi się, że Eddie Brock jest na celowniku złoczyńcy, który koniecznie chce przejąć jego kosmicznego przyjaciela. To by też wyjaśniało pojawienie się innych symbiontów i to dlaczego wysłannicy Knulla na nie polują.

Kto wcieli się w Knulla?

W sieci pojawiały się spekulacje odnośnie tego, kto wcieli się w złoczyńcę z komiksów Marvela. Popularnymi kandydatami był Norman Reedus oraz Topher Grace, który w przeszłości grał już Venoma. Zdaniem scoopera MyTimeToShineH, żaden z nich nie otrzyma tej roli. Insider nie zdradził jednak, kto się w niego wcieli.

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, premiera, obsada

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

W głównego bohatera wcielił się ponownie Tom Hardy. W obsadzie znaleźli się również Chiwetela Ejiofora, Juno Temple, Peggy Lu, Alannę Ubach, Stephena Grahama i Rhysa Ifansa. Reżyserką jest Kelly Marcel, która również napisała scenariusz.

Venom 3: Ostatni taniec - premiera w Polsce oraz na świecie odbędzie się 25 października 2024 roku.

Kim jest Knull? Moce i historia głównego złoczyńcy Venoma 3

Knull debiutował w komiksach naprawdę późno, w zeszycie Venom vol. 4 #3 z sierpnia 2018 roku autorstwa Donny’ego Catesa i Ryana Stegmana. Warto jednak zauważyć, że de facto Król w Czerni po raz pierwszy był wzmiankowany w komiksie Thor: God of Thunder #6 z 2013 roku – wówczas jednak przedstawiono go jedynie jako bezimienną istotę mającą fundamentalny wpływ na rozwój wszechświata.