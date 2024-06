Plus na Kartę wprowadza ofertę 6400 GB oraz promocję „2 miesiące w cenie 1”

fot. materiały prasowe

Reklama

Plus na Kartę ogłosił początek rewolucji pozwalającej użytkownikom oferty na czerpanie pełnymi garściami z zasobów internetu. Klienci sieci mogą teraz korzystać z oferty zawierającej nawet 6400 GB danych na cały rok, które nie przepadają. Oferta ta jest dostępna dla wszystkich – zarówno nowych, jak i obecnych klientów, którzy mogą aktywować ją poprzez specjalny kod lub odpowiednie SMSy. Z kolei nowi użytkownicy mają możliwość skorzystania z promocji „2 miesiące w cenie 1”.

fot. materiały prasowe

Promocja „GIGAnci Życia”

Plus na Kartę oferuje swoim użytkownikom niezwykle atrakcyjną promocję, która umożliwia korzystanie z ogromnej ilości danych – nawet do 6400 GB przez rok. Promocja jest dostępna zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów. Aby skorzystać z tej oferty, wystarczy doładować konto kwotą minimum 35 zł, aktywować jeden z pakietów Bez Limitu i wpisać specjalny kod: 13611*6400# oraz zatwierdzić go przyciskiem słuchawki. Na start, użytkownicy otrzymują 900 GB w pierwszym miesiącu, a w ciągu kolejnych 11 miesięcy przyznawane jest po 500 GB co 30 dni. Warunkiem uzyskania pełnej ilości GB jest utrzymanie ciągłości pakietu Bez Limitu przez cały rok. Co ważne, niewykorzystane gigabajty nie przepadają, co stanowi dodatkowy atut tej promocji.

Promocja "2 miesiące w cenie 1" dla nowych klientów

Druga atrakcyjna oferta skierowana jest wyłącznie do nowych klientów sieci Plus na Kartę. Aby ją aktywować, nowi użytkownicy muszą doładować swoje konto kwotą minimum 15 zł i wysłać SMS na numer 80221 z odpowiednią treścią: ZGODA30, ZGODA35, ZGODA40 – w zależności od wybranego pakietu. Użytkownicy otrzymują wówczas 50% rabatu na aktywację wybranego pakietu oraz na jego pierwsze odnowienie. Dodatkowo, wybierając doładowanie za minimum 10 zł po wysłaniu SMS-a o treści ZGODA pod numer 80087, klient otrzyma 400 GB ekstra na 30 dni. Wybór pakietu za minimum 35 zł automatycznie aktywuje promocję 6400 GB, a pakiet za minimum 30 zł – promocję 1500 GB. Promocja "2 miesiące w cenie 1" oraz dodatkowe 400 GB są dostępne do końca września 2024 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące obu promocji można znaleźć na stronie internetowej Plusa www.plus.pl/telefon-na-karte oraz w regulaminie promocji.

„GIGAnci Życia” to seria spotów reklamowych stworzona przez agencję Freundschaft, w której młodzi ludzie wykorzystują każdą możliwość, jaką daje im cyfrowe życie. Bohaterowie kampanii nie tracą ani chwili, ciesząc się z możliwości, jakie dają gigabajty od Plusa, czy to w drodze do szkoły, pracy czy podczas codziennych czynności, takich jak gotowanie czy prasowanie.

Nowa kampania "GIGAnci Życia" od Plus na Kartę to nie tylko intrygująca oferta gigabajtów i atrakcyjne promocje, ale również świeże podejście do komunikacji marki, które stawia na autentyczność i codzienne doświadczenia użytkowników. Wszystko to ma na celu umożliwienie klientom pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego korzystania z życia cyfrowego.

Kampanii reklamowej towarzyszy utwór „Glorious” Macklemore feat. Skylar Grey, który nie tylko cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, ale także idealnie komponuje się z energicznym i pozytywnym przekazem reklamy.