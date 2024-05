Oglądaj filmy i seriale za darmo przez pół roku i zgarnij nowy smartfon za pół ceny – tylko w Plusie!

fot. Plus

Przeniesienie numeru do Plusa to same korzyści. Po pierwsze – smartfony za pół ceny i na raty to prawdziwa okazja! Po drugie – Plus ma naprawdę dobre pakiety z internetem, rozmowami i SMS-ami w atrakcyjnych cenach. I wreszcie po trzecie, ale z naszego punktu widzenia najważniejsze – przy przeniesieniu numeru i wybraniu wyższego miesięcznego pakietu danych (50, 120 lub 250 GB) dostaniecie nawet pół roku dostępu do pakietu All In Streaming z Disney+, HBO MAX i Polsat Box Go Plus za darmo! To oznacza dostęp do tysięcy filmów, seriali, programów rozrywkowych i sportowych. A to wszystko z dostępem do 5G, żebyście mogli cieszyć się najszybszym internetem i oglądać filmy w najwyższej jakości.

Pakiet All In Streaming to prawdziwa gratka dla miłośników filmów i seriali. Dzięki niemu możecie oglądać najlepsze produkcje bez ograniczeń na platformach Disney+ i HBO MAX oraz dostępnych w ramach pakietu Polsat Box Go Plus.

Disney+ to skarbnica klasyków i nowości – przeżyjcie przygody w świecie Gwiezdnych Wojen lub uniwersum Marvela. A dla najmłodszych? Pełna biblioteka bajek i filmów animowanych od Pixara.

HBO MAX z kolei przyciąga kultowymi serialami takimi jak Prawo ulicy czy legendarni Przyjaciele. A to dopiero początek – znajdziecie tam też ekskluzywne premiery filmów niedawno goszczących na srebrnym ekranie, jak Wonka czy Spider-Man: Across The Spider-Verse oraz klasyczne hity sprzed lat - seria RoboCop, Lśnienie czy Blade Runner.

Polsat Box Go Plus to z kolei idealna opcja dla tych, którzy nie chcą przegapić najlepszego sportu na żywo, najnowszych wiadomości czy polskich produkcji filmowych i serialowych, jak choćby Zdrada.

Niezależnie od tego, czy szukacie czegoś do śledzenia na bieżąco, czy do binge’owania na weekend, znajdziecie to w pakiecie All In Streaming.

No i co najlepsze, przez pierwsze miesiące możecie cieszyć się tym wszystkim bez dodatkowych kosztów, a po okresie promocyjnym pakiet nadal będzie dostępny w atrakcyjnej cenie 49,99 zł miesięcznie.

Więc jeśli kochacie serialowe maratony czy filmowe wieczory, to Plus z pakietem All In Streaming jest właśnie dla was. A przy okazji, kto nie chciałby mieć najnowszego smartfona, na którym te wszystkie cuda wizualne będą wyglądały jeszcze lepiej?

W ofercie Plusa, dla osób zainteresowanych przeniesieniem swojego numeru, dostępne są trzy bardzo fajne smartfony, a każdy z nich za połowę ceny: Samsung Galaxy A35 5G 6/128 GB, motorola edge 40 neo 5G 12/256 GB i i Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256 GB – każdy znajdzie coś dla siebie. Samsung to świetny wybór dla tych, którzy szukają niezawodnego telefonu z dobrym aparatem i baterią, która wytrzyma cały dzień. Motorola to designerska propozycja dla fanów fotografii – jej aparat robi naprawdę imponujące zdjęcia, a do tego szybko się ładuje. Xiaomi to prawdziwa bestia dla wymagających użytkowników – szybki procesor i ogromna pamięć pozwolą na komfortowe granie, oglądanie filmów i korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie.

Aby móc skorzystać z promocji wystarczy przenieść numer od innego operatora i podpisać umowę abonamentową.

Plus oferuje trzy abonamenty, z których zwłaszcza jeden z najwyższych wart jest uwagi filmowego maniaka.

120 GB: Stworzony dla tych, którzy nie znają umiaru w korzystaniu z internetu – grają w gry online, oglądają filmy w wysokiej jakości i pobierają duże pliki.

50 GB: Świetny wybór dla osób, które często oglądają filmy na YouTube, słuchają muzyki online i korzystają z nawigacji.

6 GB: Idealny dla tych, którzy korzystają z internetu głównie do przeglądania stron, sprawdzania poczty i mediów społecznościowych.

Jest również abonament z 250 GB dla najbardziej zaawansowanych użytkowników netu.

Niezależnie od wybranego pakietu, wszystkie mają nielimitowane rozmowy i SMS-y. To oznacza, że możecie gadać i pisać do woli, a do tego cieszyć się najszybszym internetem 5G w Polsce.

Oprócz promocji, Plus ma też inne ciekawe oferty, np. na internet światłowodowy, który można kupić solo lub w połączeniu z telewizją od Polsat Box. W ramach ofert dla rodzin – możliwość połączenia 2 lub 3 abonamentów w 1. Dodatkowo, Plus oferuje inne użyteczne usługi, które przydadzą się szczególnie podczas ciepłych, letnich dni – Gdzie jest Bliski (czyli możliwość zlokalizowania drugiej osoby, np. dziecka) lub Serwis Urządzenia (czyli ubezpieczenie telefonu w razie stłuczenia ekranu czy zalaniu smartfona). Warto je sprawdzić, bo może się okazać, że przeniesiecie nie tylko numer, ale skorzystacie także z innych wygodnych rozwiązań.

Podsumowując, jeśli myślicie o zmianie operatora, to Plus jest teraz naprawdę dobrą opcją. Smartfony za pół ceny, atrakcyjne abonamenty, wypasiony pakiet All In Streaming, dostęp do 5G i wiele innych korzyści – czego chcieć więcej?