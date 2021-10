Poczta Polska dostarczy nasze paczki z Amazon Prime

Zdjęcie: Amazon

Serwis Bankier.pl poinformował, powołując się na Polską Agencję Prasową, o nawiązaniu współpracy partnerskiej pomiędzy firmą Amazon a Pocztą Polską w zakresie realizacji usług pocztowych w ramach Amazon Prime. Oznacza to, że część przesyłek zamówionych przez subskrybentów nowej usługi Amazonu trafi do nas za pośrednictwem kurierów Pocztexu.

Klienci zamawiający towary na platformie Amazon już od kilku lat korzystają z usług Poczty Polskiej, aby otrzymać przesyłki szybko, terminowo, z dostarczeniem do każdego miejsca w kraju. Rozszerzenie współpracy o program Amazon Prime dowodzi, że świadczymy usługi na najwyższym poziomie i jesteśmy atrakcyjnym partnerem biznesowym dla największych światowych koncernów – poinformował wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony w komunikacie PAP.

Nawiązanie współpracy może okazać się dla Poczty Polskiej intratnym interesem i wpisuje się w strategię firmy na lata 2021-2023 związaną z inwestycją w usługi pocztoweo charakterze rozwojowym. Dziś usługi kurierskie, cyfrowe i logistyczne stanowią niespełna 20% przychodów firmy, a zgodnie z nową strategią do 2024 roku mają odpowiadać za większość przychodów Poczty Polskiej.

Subskrybenci usługi Amazon Prime mogą korzystać z darmowej dostawy na wszystkie produkty oznaczone logo Prime. Korporacja wyceniła subskrypcję na taką samą kwotę, jak Allegro usługę Smart – za miesięczny abonament zapłacimy 10,99 zł, zaś roczna subskrypcja będzie kosztować nas jedynie 49 zł. Jednak w przeciwieństwie do oferty rodzimego Allego, Amazon nie wyznaczył minimalnej wartości zamówienia kwalifikującego się do darmowej dostawy. Ponadto w ramach abonamentu Amazon Prime otrzymamy dostęp do serwisów Prime Video oraz Prime Gaming.